CHP'li Pekşen: Ülkemizde Üretim Bitmiş, Sanayi Yok Olmuştur!

CHP'li Pekşen, "AKP iktidarının ülkemizi getirdiği nokta her alanda büyük bir yıkımdır. Ülkemiz AKP'nin politikaları sonucunda büyük bir ekonomik çöküntü yaşamaktadır. Türkiye adeta yangın yerine dönmüştür. Ülkemizde üretim bitmiş, sanayi yok olmuştur. Bu durumun en açık göstergesi son yıllarda yanan fabrika sayısındaki artıştır" dedi.

Ekonomik krizin her geçen gün daha da ağırlaştığını, sanayicilerin üretemez hale geldiğini, konkordato ve iflasların peş peşe yaşandığını belirten Pekşen, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemde bu kadar fabrika yangını yaşanmamıştır. Bu yangınların kaza olduğuna inanmak çok zor. AKP'nin damada ve liyakatsız yandaşlara emanet ettiği ekonominin sonucunda ülkemiz bir felakete sürüklenmiştir. Ülkemizin bel kemiği olan sanayicilerimiz üretemez hale gelmiştir. Şirketler ya bir bir konkordato ilan etmekteler ya da iflas açıklamaktadırlar" dedi.

İki yılda 567 fabrikamız yandı

Fabrika yangınlarıyla ilgili verileri paylaşan Pekşen, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 567 fabrikanın yandığını belirterek şunları söyledi: "2017 yılında 182 fabrika yanmıştır. Ancak 2018 yılına baktığımızda yanan fabrika sayısında mantıkla açıklanamayacak müthiş bir artış var. 2018 yılında yanan fabrika sayısı 385'dir. Bu dönem yakından incelendiğinde en çok fabrika yangınının 2018 yılının Ekim ayında yaşandığını, bu dönemde 53 fabrikanın yandığını görmekteyiz. Bu dönemdeki döviz kuruna baktığımızda aslında neden bu kadar fazla sayıda fabrikada yangın çıktığını anlayabiliriz. 2018 Ekim ayında doların 6 TL'ye, euronun ise 7 TL'ye yaklaştığını görüyoruz. Yanlış ekonomi politikaları, dış politikadaki tutarsızlıklar nedeniyle döviz kuru artmış ve böylece girdi maliyetleri tavan yapmıştır. Art arda iflaslar, konkordatolar ve fabrika yangınları gelmeye başlamıştır.

Her sektörde fabrika yangınları görülmekte

Fabrika yangınlarının yaşandığı sektörler incelendiğinde ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan tekstil sektörü başı çekmektedir. 2017 yılında meydana gelen fabrika yangınlarının 48'i, 2018 yılında ise 107'si tekstil sektöründe meydana gelmiştir. 2017 yılında yangınların sektörlere dağılımına baktığımızda yangınların, 36'sı plastik, 30'u gıda, 24'ü boya ve petrokimya fabrikalarında yaşanmış. 2018 yılında ise 71'i metal, 58'i ağaç, kağıt ve mobilya, 50'si plastik, 44'i gıda, 18'i petrokimya alanlarında üretim yapan fabrikalarda meydana gelmiştir.

Her ay ortalama 30 fabrika yanıyor

2018 yılında meydana gelen fabrika yangınlarının aylık dağılımına baktığımızda her ay ortalama 30 fabrika yanmıştır. 2018 yılı Ocak ayında 38, Şubat'ta 33, Mart'ta 28, Nisan'da 36, Mayıs'ta ve Haziran'da 29, Temmuz'da 46, Ağustos'ta 39, Eylül'de 40, Ekim'de 53, Kasım'da 38 ve Aralık ayında 27 fabrika yanmıştır. Bu durum göstermektedir ki milli servet olan fabrikalarımız her geçen gün yok olmaktadır.

Yandaş ve yanlış politikalar ülkeyi uçuruma sürükledi

AKP'nin gerek ekonomi politikalarındaki gerekse dış politikadaki yanlışlarının ülkeyi bu noktaya getirdiğini söyleyen Pekşen, "2019 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi eksi 7,3 olarak açıklandı. Bu veri de gösteriyor ki sanayide yangın, üretimde çökmeyi getirmiştir. Kısacası ekonomik kriz ve sanayideki büyük yangınların bir tek nedeni vardır. Siyasal iktidarın yönetemez olması ve piyasalarla çatışmasıdır. Ekonomideki yangının fitilini siyaset ateşlemiştir. Sonuç ve rakamlar yangın kadar dehşet vericidir. Bir ülkede üretim yoksa dışa bağımlılık vardır. AKP eliyle ülkemiz dışa bağımlı bir hale gelmiştir" dedi.