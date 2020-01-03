CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe aldı' tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe aldı' tepkisi

6 saat önce

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan'ın, 2 gün önce, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddiası, halkın tepkisini topladı.

CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe aldı' tepkisi, System.String[]

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan'ın, 2 gün önce, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddiası, halkın tepkisini topladı. Belediye önünde bir araya gelen kalabalık, durumu protesto etti, Başkan Alan "Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler" dedi.

Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, 2 gün önce 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve Başkan Aslan'ın akrabaları olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Alan, cep telefonunu kapatıp ilçe dışına çıkarken, halk da durumu CHP Genel Merkezi'nde bildirdi. Bugün Pertek Belediyesi önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Belediye önünde Başkan Alan'ın istifasını isteyip, uzun süre durumu protesto etti.

'NE YAPAYIM, SİZE Mİ SORACAĞIM?' DİYOR

Basın açıklaması metnini okuyan Cemal Baysal, Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın hak, hukuk ve adalet konusunda hiçbir çabasının olmadığını öne sürüp, söz verdiği halde yoksulların ve iş ihtiyacı olanların yanında olmadığını söyledi. Baysal, Başkan Alan'ın zenginleri koruduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Hak, hukuk ve adalet noktasında hiçbir şey işlenmediği için işçi alımlarında bu en açık şekilde yapıldı. Tamamen kişisel inisiyatif kullanarak ilgili mercileri devre dışı bırakarak kişisel egolarını tatmin etmeye yönelik işlemektedir. Belediye meclis üyelerine sorulduğunda haberlerinin olmadığını söyleyerek meclis üyelerinin dolaylı yoldan fes edildiği anlamına geliyor. Bu durumda meclis üyelerinin istifa etsinler. Belediye Meclis üyelerinin bu işte parmağı var. Belediye başkanına gittiğimizde bu haksızlıkların yapılmaması gerektiği ile ilgili sorular sorduğumuzda 'Ne yapayım size mi soracağım?' diye cevap vermektedir. Oysaki kendi seçilirken kullanılan ön seçim metodunda her türlü kararda halk meclislerine danışacağı şeffaf belediyeciliği esas alacağı sözünü verdi. Geldiğimiz bu noktada halk tamamen yok sayıldı. Sadece kendi ve çevresinin çıkarlarını düşündü. Bu alınan işçiler tamamen kişisel inisiyatifiyle işe alındı. Bu durum şeffaflıktan uzaktır. Halk olarak derhal bu zihniyetten vazgeçmesini istiyoruz. Yoksa biz halk olarak tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz. İşe alınanların çoğu zengin aile mensubu. İş ihtiyacı olanlar işe alınmamıştır."

'HALK HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEZ'

Seçim sürecinde Belediye Başkanı Alan ile çalışan bir kişi de "Belirtmek isterim ki seçim çalışmasında başkan ile birlikte 6 ay boyunca attığım her adımdan dolayı kendimden utanıyorum. yazıklar olsun gelsin bu halka hesap versin. telefon açıyoruz telefona çıkmıyor mesaj atıyoruz geri dönüş yok, belediyeye gidiyoruz muhatap yok seçim sürecinde, 'Belediye başkanı olursam belediyenin arka kapısını kullanmam' demişti şimdi görüyoruz ki artık arka kapıdan da gelmiyor, şimdi neredesin yoksun madem başkansın gel belediyeye sahip çık halk burada sen neredesin? gel bize cevap ver. Bu halk asla haksızlığa boyun eğmez. Biz nasıl başkanı getirdikse götürmesini de biliriz, şimdi kendince diyebilirsin 'Ben daha 4 yıl başkanlık yapacağım', 4 yıl daha başkanlık yapamayacaksın bu halk buna müsaade etmez. Arabası olan adam işe girmiş, dükkanı olan işe girmiş, kafesi olan adam işe girmiş, babası trilyonluk olan zengin aile çocuğu işe girmiş gariban olan kimsesi olmayan torpili olmayan evine ekmek götüremeyen adam ise işe giremedi" diye konuştu.

Belediye önünde uzun süre bekleyen ve 'Başkan istifa' sloganı atan kalabalık ardından olaysız dağıldı.

BAŞKAN ALAN: TEPKİLER DEMOKRATİK AMA HAKSIZ

DHA muhabirlerinin telefonla arayıp ulaştığı Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan ilçe dışında olduğunu söyledi ancak nerede olduğunu belirtmedi. Başkanı Alan konu hakkında şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlar tepki gösteriyor, bunu saygı ile karşılıyorum. İşe aldığımız 35 kişi Pertekli, biz başka yerden adam getirip işe almadık. Hepsi Pertek ilçemizden. Bu işe alım sürece bitmedi, yakın gelecekte iş imkanı yaratmak için çabalıyoruz. İşe aldığımız kişileri her kesimden özenle seçtik. Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler."


Cumhuriyet Halk Partisi, Ruhan Alan, Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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