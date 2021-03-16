CHP'li Purçu'dan "Konut dolandırıcılığının üzerine gidilmeli" çağrısı - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 300 bine yakın vatandaşın konut satışından 1,8 milyar dolar dolandırıldığını belirterek, bu konunun üzerine gidilmesini istedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "vatandaşın devlet eliyle dolandırıldığını" ileri sürerek, "Konut yapılmadan önce 'bina tamamlama sigortası' denen bir sigorta var. Bu sigortayı maalesef devlet, çoğu yerde es geçmiş ve dolandırıcılara kapı açmış." diye konuştu.

Türkiye'de 300 bine yakın konut mağduru olduğunu, bu kişilerin toplamda 1,8 milyar dolar dolandırıldığını ifade eden Purçu, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun bu konuları incelemesi gerektiğini dile getirdi. Purçu, "Bu işin üzerine gidilmelidir. Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile MASAK'ın içinde olduğu mekanizmalarla bu iş acilen çözümlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.