CHP'li Purçu: "Devlet konut mağdurlarını görmüyor, duymuyor" - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Devlet konut mağdurlarını görmüyor, duymuyor, vatandaşımızı kendi derdiyle baş başa bırakmış durumda." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ön ödemeli konut satışı yoluyla mağdur edilen vatandaşların sorunlarını dile getirdi.

İstanbul Esenyurt'takiler başta olmak üzere 100 binin üzerinde konut mağdurunun bulunduğunu, bu kişilerin, 2000'li yılların başından beri haklı mücadelesine devam ettiğini belirten Purçu, "Devlet konut mağdurlarını görmüyor, duymuyor, vatandaşımızı kendi derdiyle baş başa bırakmış durumda." diye konuştu.

Vatandaşı milyonlarca lira dolandıranların, elini kolunu sallaya sallaya başka projeler yaptığını ifade eden Purçu, konut mağduru binlerce vatandaşın haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını vurguladı.

Özcan Purçu, "CHP iktidarında bu vatandaşlarımızın hakkını söke söke alacağız." ifadesini kullandı.