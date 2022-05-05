CHP'li Purçu: "Romanların Sorunlarına Kalıcı Çözümler Getirmek, Ayrımcılıktan Uzak Politikalar Geliştirerek Hayata Geçirmek Boynumuzun Borcu" - Son Dakika
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CHP'li Purçu: "Romanların Sorunlarına Kalıcı Çözümler Getirmek, Ayrımcılıktan Uzak Politikalar Geliştirerek Hayata Geçirmek Boynumuzun Borcu"

05.05.2022 16:17
CHP'li Purçu: "Romanların Sorunlarına Kalıcı Çözümler Getirmek, Ayrımcılıktan Uzak Politikalar Geliştirerek Hayata Geçirmek Boynumuzun Borcu"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Trakya’da “kakava” ismiyle anılan Hıdırellez’i kutlayarak Romanların bu amaçla yapılan şenliklerde bir gün eğlenebildiğini ama sonrasında sorunları ile yeniden yüzleşmek zorunda kaldığını belirtti. Purçu, “İş, aş, eğitim, sağlık, özgürce yaşamak en temel insan hakkı ve Romanlar bu haklara maalesef çoğu zaman erişemiyor. CHP iktidarı yakındır, bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek, ayrımcılıktan uzak politikalar geliştirerek hayata geçirmek boynumuzun borcu” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Trakya'da "kakava" ismiyle anılan Hıdırellez'i kutlayarak Romanların bu amaçla yapılan şenliklerde bir gün eğlenebildiğini ama sonrasında sorunları ile yeniden yüzleşmek zorunda kaldığını belirtti. Purçu, "İş, aş, eğitim, sağlık, özgürce yaşamak en temel insan hakkı ve Romanlar bu haklara maalesef çoğu zaman erişemiyor. CHP iktidarı yakındır, bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek, ayrımcılıktan uzak politikalar geliştirerek hayata geçirmek boynumuzun borcu" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yaptığı yazılı açıklama ile Hıdırelllez'i kutladı. Purçu, "5 Mayıs'ı 6'ya bağlayan gece; Hızır günü ve bahar bayramıdır. Bolluk, bereket ve toprağın uyanışıdır. Bu gece ateşler yakılır üstünden atlanır, dilekler gül ağacına asılır. Yüzü doğaya dönük Romanlar için umuttur Hıdırellez! Bahar bayramımız Hıdırellez, bolluk bereketle gelsin. Barış, dostluk, kardeşlik ve huzur getirmesi dileğimle baharın müjdecisi Hıdırellez kutlu olsun" dedi.

"AYRIMCILIKTAN UZAK POLİTİKALAR GELİŞTİREREK HAYATA GEÇİRMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Romanların işsizlik, eğitim ve yaşamsal sorunlar ile boğuştuğuna dikkat çeken Purçu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Roman vatandaşların sorunlarına kimse kulak tıkayamaz. Romanlar belki Hıdırellez şenliğinde bir gün de olsa bu sıkıntılarını unutuyor ama, evlerinde gittiklerinde yine sorunları ile yüzleşmek zorunda kalıyor. İş, aş, eğitim, sağlık, özgürce yaşamak en temel insan hakkı ve Romanlar bu haklara maalesef çoğu zaman erişemiyor. Meclis'te yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. CHP iktidarı yakındır, bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek, ayrımcılıktan uzak politikalar geliştirerek hayata geçirmek boynumuzun borcu!"

TRAKYA'DA KAKAVA, ANADOLU'DA HIDIRELLEZ

Romanların yıl içindeki en önemli günlerinin başında Kakava gelir. Trakya'da Kakava ismiyle anılan kutlamalar, Anadolu'da "Hıdırellez" olarak biliniyor. Hıdırellez, Romanlarla sınırlı kalmayıp bütün Anadolu halklarının paylaştıkları bir kutlama günü haline geliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Trakya Bölgesi, Hıdırellez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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