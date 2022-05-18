CHP'li Purçu: "Verdiğimiz Soru Önergelerini Haberleştiren 8 Gazetecinin İfadesi Alındı" - Son Dakika
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CHP'li Purçu: "Verdiğimiz Soru Önergelerini Haberleştiren 8 Gazetecinin İfadesi Alındı"

18.05.2022 11:30
CHP'li Purçu: "Verdiğimiz Soru Önergelerini Haberleştiren 8 Gazetecinin İfadesi Alındı"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e üniversiteyle ilgili verdiği soru önergeleri nedeniyle şikayette bulunduğunu, önergeleri haberleştiren 8 gazetecinin ifadesinin alındığını ve Basın İlan Kurumu tarafından savunmalarının istendiğini açıkladı. Purçu, “Bu durum, Türkiye’de ne ifade ne de basın özgürlüğünün kalmadığını alenen gözler önüne sermektedir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e üniversiteyle ilgili verdiği soru önergeleri nedeniyle şikayette bulunduğunu, önergeleri haberleştiren 8 gazetecinin ifadesinin alındığını ve Basın İlan Kurumu tarafından savunmalarının istendiğini açıkladı. Purçu, "Bu durum, Türkiye'de ne ifade ne de basın özgürlüğünün kalmadığını alenen gözler önüne sermektedir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenci kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Purçu, soru önergesini haberleştiren sekiz gazetecinin savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı. Purçu'nun açıklaması şöyle:

"2021 yılının ağustos ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını bir anda arttırdığını fark ederek, buna ilişkin bir soru önergesi sundum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiğim önerge nedeniyle üniversite rektörlüğü, ben ve yol arkadaşım CHP İzmir Milletvekili Sayın Tacettin Bayır'dan şikayetçi olmuş. Üstelik, bu konuda verdiğimiz soru önergelerini haberleştiren 8 gazetecinin de ifadesi alınmıştır. Basın İlan Kurumu da geride kalmayarak, bu 8 gazetenin temsilcisinden savunma yapmalarını talep etmiştir.

"TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KALMADI"

Yasama organı üyesi olarak soru önergesi yoluyla denetim yapmak, milletvekili olarak bizim en temel hak ve ödevlerimizdendir. Aynı şekilde bunu haberleştirmek, her şeyi kamuoyunun bilgisine sunabilmek de değerli gazetecilerin hak ve ödevleri arasındadır. Bu hakkımızı elimizden alamazsınız! Bu durum, Türkiye'de ne ifade ne de basın özgürlüğünün kalmadığını alenen gözler önüne sermektedir. Bu ülkede gazetecilik nitelikli bir suç olarak görülmekte, bağımsız haber yapan, haksızlığa uğrayanların sesi olan, hukuksuzlukları duyuran herkes susturulmaya çalışılmaktadır. 8 gazeteciye tebligat yollayarak savunma isteyen Basın İlan Kurumu'nu kınıyorum!"

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Kaynak: ANKA

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