CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 30 Aralık 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 30 Aralık 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldı. (İHA)

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