CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı
04.01.2021 09:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Son Dakika Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Çocukları olmadığı halde onları görmek istediğini söyleyen vatandaş, intihara kalkıştı Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu