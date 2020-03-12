CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "14 Mart, tıbbiyelinin vatan işgaline karşı duruşudur." dedi.

Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Mart'ta Tıp Bayramı'nın kutlanacağını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ihtimali ve şehitlerin hatırası dolayısıyla kutlamanın gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin 14 Mart 1827'de başladığını ifade eden Şahin, ilk Tıp Bayramı kutlamasının da 1919'da işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirildiğini ve işgalin protesto edildiğini dile getirdi. Atatürk Samsun'a giderken Bandırma Vapuru'nda Dr. Albay İbrahim Tali Öngören, Dr. Binbaşı Refik Saydam ve Dr. Yüzbaşı Behçet Feyzioğlu'nun da olduğunu belirten Şahin, "Böylece Tıp Bayramı tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başladı. 14 Mart, tıbbiyelinin vatan işgaline karşı duruşudur." diye konuştu.

Şahin, sağlık çalışanlarına şiddetin arttığını aktararak iktidarın sağlık politikalarının yarattığı olumsuzlukların faturasını hekimlerin canlarıyla ödediğini söyledi.

Şiddetin bitirilmesini isteyen sağlık çalışanlarının 15 Mart'ta bir miting yapacaklarını ancak bunun tedbirler kapsamında iptal edilebileceğini aktaran Şahin, CHP olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için çabalarının devam edeceğini kaydetti.