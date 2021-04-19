CHP'li Şahin: "Bir an önce sağlık çalışanlarının çocukları ve eşleri aşılanmalıdır" - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık çalışanlarının hastalık bulaştırma endişesiyle evlerine gitmeye çekindiğini belirterek, "Bir an önce sağlık çalışanlarının çocukları ve eşleri aşılanmalıdır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun dönemlerinin yaşandığını anımsatarak, tüm dünyada vaka sayılarının artışta olduğunu söyledi.

Türkiye'de 18 Mart-18 Nisan arasında tanı konulan vaka sayısının, şu ana kadar tanı konulan vakaların üçte biri olduğunu savunan Şahin, toplam ölümlerin beşte birinin de son bir ayda yaşandığını kaydetti.

Şahin, Sağlık Bakanlığının ve üniversitelerin elindeki tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu ve yer bulunamadığını ileri sürdü.

Acil olmayan vakaların operasyonlarının ve hastanelere yatışlarının ertelenmesi ve kazanılacak yoğun bakım ile hastane yataklarının, Kovid-19 hastaları için kullanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının bu konuda acil çalışma yapmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Aşılamadan dolayı sağlık çalışanlarının önceki piklere göre yüksek oranda hasta olmadığını da kaydeden Şahin, ancak sağlık çalışanlarının çocuklarının hastalığa yakalandıklarını bildirdi.

Şahin, pek çok sağlık çalışanının evlerine gitmeye çekindiğini belirterek, "Bir an önce sağlık çalışanlarının çocukları ve eşleri aşılanmalıdır." ifadesini kullandı.