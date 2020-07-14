CHP'li Şahin'den, aile hekimlerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, aile hekimlerinin koronavirüsle mücadelede rutin bir hizmet vermediğini, olağanüstü şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Bu olağanüstü şartların gerektirdiği kişisel koruyucu tıbbi malzemeyi de yetkililerin sağlaması gerekmektedir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs sürecinde hastaneler her ne kadar gündemde olsa da aile hekimlerinin de salgınla mücadelede büyük katkılarının bulunduğunu belirtti.

Aile hekimlerine başvuran hastaların genellikle tanılarının konulmadığını, dolayısıyla hekimlerin ve aile sağlığı merkezinde bulunanların her hastaya koronavirüs şüphesiyle yaklaşmak durumunda olduğunu dile getiren Şahin, aile hekimlerinin bu nedenle birtakım kişisel koruyuculara ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Şahin, olağanüstü şartlar altında bir sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını, aile hekimlerinin N95 maske, el dezenfektanı, cerrahi maske ve muayene eldivenini Sağlık Müdürlüğünden istediklerinde ise, 'Sizlerin sözleşmesi gereği bu kişisel koruyucu tıbbi malzemeleri kendiniz harcama yaparak almak durumundasınız.' şeklinde bir cevapla karşılaştıklarını ileri sürdü.

Aile hekimlerini, bir kısım sağlık idarecilerinin koronavirüsle mücadelede yalnız bıraktığını savunan Şahin, "Aile hekimleri koronavirüsle ilgili mücadelede rutin bir aile hekimi hizmeti vermiyorlar, olağanüstü şartlarda hizmet sunuyorlar. Bu olağanüstü şartların gerektirdiği kişisel koruyucu tıbbi malzemeyi de yetkililerin sağlaması gerekmektedir. Bu konuda ilgilileri daha sorumlu davranmaya davet ediyorum." dedi.