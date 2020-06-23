CHP'li Şahin'den ameliyata alınacak hastalara Kovid-19 testi yapılmadığı iddiası - Son Dakika

CHP'li Şahin'den ameliyata alınacak hastalara Kovid-19 testi yapılmadığı iddiası

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde normal çalışma programına geçilmesiyle cerrahi işlemlerden önce yapılan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin artık uygulanmadığını söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde normal çalışma programına geçilmesiyle cerrahi işlemlerden önce yapılan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin artık uygulanmadığını söyledi.

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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliği protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" başlatan baro başkanlarının Ankara girişinde engellenmesinin demokrasi kültürüne yakışmadığını ifade etti.

Sorunların diyalog ve hoşgörüyle çözebileceğine inandığını dile getiren Şahin, baro başkanlarının yürüyüş talebinin bir an önce karşılanması gerektiğini belirtti.

Şahin, Bursa'nın Kestel ilçesi başta olmak üzere Balıkesir ve çevre illerde selin neden olduğu maddi hasarın devlet tarafından karşılanmasını beklediklerini söyledi.

Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığınca, acil vakalar ile kanser hastalarının ameliyatları dışında durdurulan efektif cerrahi işlemlerin 1 Haziran'dan itibaren başladığını hatırlatan Şahin, Bakanlığın 17 Haziran'da hasta girişi sisteminde yaptığı değişiklikle de Kovid-19 testinin sadece ateş, öksürük ve solumun sıkıntısı çeken hastalara yapılabileceği şartını getirdiğini bildirdi.

Bu uygulamayla vatandaşlar ile sağlık personelinin sağlığının riske atıldığını savunan Şahin, şöyle devam etti:

"Öksürük, ateş, solunum güçlüğü olan hastaların operasyona alınması zaten mümkün değil. Bu özellikleri göstermeyen hastalar ise test yapılmadan ameliyata alındıkları takdirde hastalığı sağlık personeline, diğer hastalara ve temasta bulundukları kişilere bulaştıracaktır. Bunu önlemek için hekimlerimiz, daha önce olduğu gibi rutin olarak ameliyata alınacak hastalara test yapmak istemektedirler. Böylece hem hastalığın yayılması önlenecek hem de sağlık çalışanları korunacaktır."

Şahin, sağlık personeli ve hastaların sağlığı için cerrahi operasyona alınacak herkese Kovid-19 testi yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Şahin'den ameliyata alınacak hastalara Kovid-19 testi yapılmadığı iddiası - Son Dakika

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