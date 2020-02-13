CHP'li Şahin: "Okullarda öğle yemeği ve içme suyu verilsin" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Okullarda öğle yemeği ve içme suyu verilsin' - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Okullarda öğle yemeği ve içme suyu verilsin"

6 saat önce

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, tam gün eğitim veren okullarda öğrencilere öğle yemeği ve içme suyu verilmesi çağrısında bulundu.

CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, tam gün eğitim veren okullarda öğrencilere öğle yemeği ve içme suyu verilmesi çağrısında bulundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tam gün eğitim yapan okullarda ekonomik sorun yaşayan birçok öğrencinin, öğle yemeği yiyemediğine ve musluk suyu içmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Öğretmen eşi ve öğrenci velisi olarak bu duruma tanık olmaktan üzüntü duyduğunu dile getiren Şahin, çocukların yetersiz beslenmesinin, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin yanı sıra eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini, ekonomik düzeyi farklı çocukların evden getirdikleri farklı gıdaların da çocuklarda travmaya neden olduğunu söyledi.

Şahin, bu konudaki soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığının, "tam gün eğitim yapılan ve koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlanılarak çocuklara öğle yemeği verilmesine yönelik çalışmaların 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında sürdürüldüğü" yanıtını verildiğini aktararak, Vizyon Belgesi'nin açıklanmasının üzerinden 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen halen bu sorunun çözümüne yönelik bir adım atılmadığını ifade etti.

Öğrencilere öğle yemeği ve içme suyu verilmesini isteyen Şahin, "Okul yemeği projesi tüm okullarımızda hayata geçirilmeli. Musluk suyu içilen okullar tespit edilerek buralara içme suyu temin edilmeli." dedi.

"Balıkesir'de 51 okul için yıkım kararı alındı"

CHP'li Şahin, Balıkesir'de 51 okul için yıkım kararı alındığını, bunların bir kısmının boşaltıldığını, bir kısmında ise eğitim öğretimin devam ettiğini söyledi.

Bu kararın eğitim öğretim döneminin ortasında değil daha önce verilmesi gerektiğini savunan Şahin, Balıkesir'de söz konusu okullara devam eden öğrenciler ile velilerinin bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Yıkılacak okulların yerlerine aynı nitelikte okullar yapılmasını isteyen Şahin, "Yeni okulların gelecek yıl eğitim öğretim yılına yetiştirilmesini istiyoruz. Devlet tarafından yeniden yapılacak olanlarda okul isimlerinin korunmasını istiyoruz. Okulların bir an önce yapılması için hayırsever vatandaşlara da destek çağrısında bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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