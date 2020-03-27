CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi açısından, sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlerin entegre şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınının dünyada giderek yayıldığını, yarım milyonu aşkın kişiye bulaştığını anımsattı.

Dünya genelinde yaklaşık 25 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Şahin, "Olağanüstü günleri yaşıyoruz. Dünyada en son 100 yıl önce böyle bir yaygın salgın görülmüş. Biz de Türkiye olarak hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri boyutuna geçtik. Daha önceki süreçlerde 'Bize gelmesin, bulaşmasın.' diye çabalarımız vardı ama artık bunu engellemek mümkün değil." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının, sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler alt yapısının güçlendirilmesi olarak iki basamakta düşünülmesi gerektiği ifade eden Şahin, "Virüs enfeksiyonlarında en önemli tedavi edici nokta, kişinin vücut direncinin güçlendirilmesidir. Bunun için kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi, yeterli ve kaliteli uyku alması, stresten uzak durması ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor." dedi.

Şahin, beslenmesi yeterli olmayan yoksul kesimlerin, salgından daha fazla etkileneceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir taraftan tespit edilen hastaları tedavi ederken diğer taraftan da özellikle vücut direnci düşük olan halk kesimlerinin sosyal yardımlarla desteklenerek onların hastalığa yakalanmaması gerekiyor. Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin entegre şekilde yürütülmesi, salgının engellenmesi açısından büyük önem taşıyor."

Koronavirüsle mücadelede eksiklikler olduğunu savunan Şahin, kronik hastalığı olanların başvuracağı hastaneler ile koronavirüslü hastaların başvuracağı hastanelerin, tüm illerde bir an önce belirlenmesi, vatandaşların bu konuda uyarılması gerektiğini kaydetti.