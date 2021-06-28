CHP'li Şahin, şehir hastaneleri yapılanmasının anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık hizmetlerinin şehir hastaneleriyle ticari bir alana dönüştürüldüğünü iddia ederek, şehir hastaneleri yapılanmasının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin parasıyla yapılan şehir hastaneleriyle ilgili bilgilerin "ticari sır" gerekçesiyle saklandığını ifade ederek, şehir hastaneleri hizmet sözleşmesi olduğunu belirttiği 450 sayfalık belgeyi gösterdi.

Ticari sırrın artık ellerinde olduğunu söyleyen Şahin, "Sağlık, bu sözleşmeyle artık bir kamu hizmeti değil, şirketlere devredilmiş ticari bir hizmet alanı haline dönüştürülmüş durumda. Artık sadece Sağlık Bakanlığı görevli değil halkın sağlığıyla ilgili. Burada şirketler ortak yapılmış, hatta ötesinde artık sağlıkta patron, şirketler haline gelmiş." dedi.

Anayasanın 56. maddesine göre sağlık hizmetlerinin tek elden düzenlenmesi gerektiğini belirten Şahin, sözleşmenin anayasaya uygun olmadığını, pek çok elden sağlık hizmeti verilir noktaya gelindiğini kaydetti.

Şahin, şehir hastaneleri yapılanmasının, özünde anayasaya da aykırı olduğunu savunarak, kamu kaynaklarının zarar ettirildiğini öne sürdü.

"Milletin paralarını söke söke alırlar" ibaresinin ispatının da bu sözleşmeler olduğunu iddia eden Şahin, milletin tek kuruşunun dahi söke söke alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.