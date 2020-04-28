CHP'li Şahin: "Şehir hastanelerine karşı değiliz, soyguna ve yolsuzluğa karşıyız" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Şehir hastanelerine karşı değiliz, soyguna ve yolsuzluğa karşıyız' - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Şehir hastanelerine karşı değiliz, soyguna ve yolsuzluğa karşıyız"

14 dakika önce

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz, şehir hastaneleri üzerinden yapılan soyguna ve yolsuzluğa karşıyız. Vatandaşların vergilerinin haksız yere yandaşa aktarılmasına karşıyız." dedi.

CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz, şehir hastaneleri üzerinden yapılan soyguna ve yolsuzluğa karşıyız. Vatandaşların vergilerinin haksız yere yandaşa aktarılmasına karşıyız." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak daima halkın iyi bir sağlık hizmeti almasını istediklerini ve halkın nitelikli, ücretsiz sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu her an ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyacaklarını söyledi.

CHP olarak dikkat ettikleri bir diğer noktanın da vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılacak olan kamusal harcamalarda azami bir şekilde titizlik gösterilmesi ve bu harcamaların boşa yapılmaması olduğunu dile getiren Şahin, kamusal harcamaların şeffaf ve hesap verebilir olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hastane yapılmasına ve vatandaşların bu hastanelerden hizmet almasına karşı olmadıklarını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastaneleri üzerinden yapılan gereksiz kamusal harcamalara ve devasa kamu zararlarına karşıyız. Hastaneye karşı olmakla hastane üzerinden yapılan yolsuzluklara karşı olmak birbirinden çok farklı şeyler. Bu bağlamda, CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz, şehir hastaneleri üzerinden yapılan soyguna ve yolsuzluğa karşıyız. Vatandaşların vergilerinin haksız yere yandaşa aktarılmasına karşıyız. Özellikle koronavirüs salgınını yaşadığımız bu günlerde iktidar yetkililerinin, yapılan yolsuzlukları ve devasa kamusal zararları gözden kaçırmak, vatandaşın yaşadığı sağlık kaygılarını fırsata çevirip şehir hastanelerini aklamaya çalıştıklarını ibretle takip ediyoruz."

Şahin, şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemelerine ilişkin sordukları sorulara şeffaf bir şekilde yanıt alamadıklarını belirterek "Bir milletvekili olarak bu kadar övdüğünüz, savunmaya çalıştığınız bu hastanelerin kirası nedir diye halk adına sorduğumuz zaman ne Sağlık Bakanı ne de Maliye Bakanı cevap verebiliyor." dedi. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehir hastanelerinin aylık kira ödemesini vatandaşlarla paylaşmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:30 Kaynak: AA


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