CHP'li Şahin: "Şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin' - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin"

6 saat önce

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bir şehir hastanesi için bir yılda ödenecek kira ve hizmet bedeliyle o hastanenin yapılabildiğini belirterek iktidara "Gelin şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin.

CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bir şehir hastanesi için bir yılda ödenecek kira ve hizmet bedeliyle o hastanenin yapılabildiğini belirterek iktidara "Gelin şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin." çağrısında bulundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin maliyetleri ile kira ve hizmet bedellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İşsizliğin Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine ulaştığını, gençlerin ülkelerinin geleceğine inancının kalmadığını, 17 milyon vatandaşın yoksulluk içerisinde yaşam sürdürdüğünü" savunan Şahin, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana vatandaşların hastaneye başvuru oranının yüzde 376, kişi başı hekime başvuru oranının yüzde 306, kullanılan antidepresan ilaç sayısının yüzde 393, kanserden ölüm oranının ise yüzde 75 arttığını iddia etti.

CHP'li Şahin, Sağlık Bakanlığının kaç şehir hastanesi yapılacağına yönelik açıklamalarının çelişkili olduğunu, bu konudaki soru önergesine 2 aydır yanıt alamadığını söyledi.

Hizmet veren 10 şehir hastanesinin toplam kira ve hizmet bedeli 10 milyar 425 milyon lirayken, 10 şehir hastanesinin genel bütçeden ayrılacak 10 milyar 95 milyon lirayla yapılabileceğini kaydeden Şahin, "Vatandaş intihara sürüklenecek ekonomik şartlarla karşı karşıyayken Sağlık Bakanlığı vatandaşın parasını böyle har vurup harman savuruyor. Bir şehir hastanesi için bir yılda ödenecek kira ve hizmet bedeliyle o hastane yapılabiliyor. Gelin şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli ödemekten vazgeçin." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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