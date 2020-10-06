CHP'li Şahin: "Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder" - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Kelime oyunu yaparak terimlere farklı anlamlar yüklemeye çalışmanın ne pandemi ile mücadeleye ne de ulusal çıkarlarımıza faydası vardır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana Sağlık Bakanı'nın paylaştığı veriler üzerindeki tartışmaların hala sona ermediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Eylül'de "Testi pozitif çıkan kişi, bulaşıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadeleri sonrasında 1 Ekim'de "Her vaka hasta değildir" dediğini öne süren Şahin, "Sağlık Bakanı 3 gün arayla yaptığı açıklamalarla kendi kendini yalanlamaktadır. Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder. Sağlık Bakanı bilmelidir ki kelime oyunu yaparak terimlere farklı anlamlar yüklemeye çalışmanın ne pandemi ile mücadeleye ne de ulusal çıkarlarımıza faydası vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, kamuoyuna yalan beyanda bulunmanın kanunlara göre suç olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı'nın da beyanları ile kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Bir bakanın vatandaşlarına gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının karşılığının istifa olabileceğini savunan Şahin, "Sağlık Bakanı derhal görevinden istifa etmelidir. Bu hem halkımızın sağlığına hem de ulusal çıkarlarımıza en büyük hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.