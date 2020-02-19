CHP'li Şahin: "Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta' - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta"

7 saat önce

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte.

CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplum sağlığının korunmasında bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşıların koruyucu sağlık hizmetlerinin en etkili ve en ekonomik basamağını oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'de son 9 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının 183'ten 30 bine çıktığına dikkati çeken Şahin, "Çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısında hızla artış yaşanıyor. Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte." diye konuştu.

Şahin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün, 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre yaşına uygun temel aşıları tam olan çocuk oranının 12-23 aylık çocuklarda yüzde 67, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 49 olduğunu dile getirerek, 2018 yılında yüzde 67 oranındaki tam aşılanma oranının 2008 yılında yüzde 77 seviyelerinde bulunduğunu, her yıl hemen hemen yüzde 1 oranında bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de aşı ile önlenebilecek bulaşıcı hastalıkların da daha sıklıkla görüldüğünü söyleyen Şahin, 2017'de 69 olan kızamık vakasının 2018'de 510'a, 2019 yılında ise 2 bin 666'ya çıktığını belirtti. Şahin, "Ülkemizde daha önce kızamık vakaları görülmüyordu. Son yıllardaki göçmenlerle birlikte kızamık vakaları da her geçen yıl giderek artan sayıda ülkemizde görünür hale geldi." dedi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıların ailenin onayı alınmaksızın zorunlu şekilde yapılmasını öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşı yapılmayan kişi sadece kendi sağlığını riske etmiyor, toplum sağlığını da sıkıntıya sokuyor. Belki biraz zorlayıcı bir kanun teklifi gibi düşünülebilir ama modern gelişmiş ülkeler ile İtalya, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde bu şekilde kanunlar vardır. Kanun teklifinde, çocukların özellikle okul öncesi çağda ve ilköğretim çağlarındaki okula kayıtlarında mutlaka aşıların tam olduğuna dair aşı kartlarını, aşı belgelerini ibra etmelerini zorunlu hale getiriyoruz. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelere de brüt asgari ücretin 3'te 1'i oranında idari para cezası öngörüyoruz. Burada asıl amaç; toplum sağlığını korumaya yönelik olarak aşı karşıtlığını ortadan kaldırmaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Şahin: "Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]