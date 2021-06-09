CHP'li Şahin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştirdi - Son Dakika

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştirerek, "İstanbul Sözleşmesi kadınları, biz de İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız." dedi.

Şahin, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumun tüm kesimlerinin şiddet tehdidi altında olduğunu, şiddetin ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden güçsüz bırakılanları hedef aldığını ileri sürdü.

Devletin, vatandaşın yaşam hakkını korumak, güven içinde yaşama ihtiyacını karşılamak, şiddet mağdurlarının yanında, faillerin de tam karşısında durmak zorunda olduğunu belirten Şahin, "İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda çok yönlü olarak hazırlanmış bir uluslararası sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi devletin yükümlülüklerini belirleyen ilk uluslararası sözleşmedir." diye konuştu.

Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına yönelik bir sözleşmeden kararname ile çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Şahin, "Bu karar yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi kadınları, biz de İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı ile şiddete karşı uzlaşıyı reddeden bir ülke konumuna düşürüldüğünü ileri sürdü.