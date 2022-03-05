CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR

05.03.2022 14:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İnsanlar bir araya gelsinler, oturabilsinler, konuşabilsinler diyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İnsanlar bir araya gelsinler, oturabilsinler, konuşabilsinler diyoruz. Buna da örnek olması için 6 siyasi partinin genel başkanlarını bir araya getirdik. O fotoğraf, diğer siyasi partiler ile beraber genişleyen Millet İttifakı'nın ve önümüzdeki dönemin iktidarının fotoğrafı olur dedi.

CHP Rize İl Teşkilatı tarafından otelde düzenlenen 750 yeni üye katılım töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 28 Şubat'ta, 6 siyaset partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi. CHP'li Salıcı, Tarihi bir dönemden geçiyoruz. 28 Şubat günü 6 siyasi partinin genel başkanı bir araya geldi. Geçmişte yan yana gelmiş 6 siyasi parti değil. İktidar kutuplaşma olursa kendisinin kazanacağını düşünüyor. Biz de Türkiye'de kutuplaşma olmasın. İnsanlar birbirleriyle akraba olmuş, dost olmuş, kardeş, arkadaş olmuş, farklı siyasi görüşler de olmuş, başımızın üstüne. İnsanlar bir araya gelsinler, oturabilsinler, konuşabilsinler diyoruz. Buna da örnek olması için 6 siyasi partinin genel başkanlarını bir araya getirdik. Konuşmalardan sonra Türkiye'nin seçimden sonra geçeceği güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutabakatı üzerinde bir araya geldik. O fotoğraf diğer siyasi partiler ile beraber genişleyen Millet İttifakı'nın ve önümüzdeki dönemin iktidarının fotoğrafı olur diye konuştu.

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Biz yarının Türkiye'sini kurmak için çıktığımız bu yolda, sizlerden aldığımız güçle mücadelemizi daha emin adımlarla atacağız. Biz kadına karşı şiddetin son bulacağı Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimizin hayallerini hedef seçen genel başkanımızla birlikte o hedefleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz dedi.

CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR
CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR
CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR
CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR

YORUMLAR
500
CHP Rize İl Başkanlığınca üye katılım programı düzenlendi CHP Rize İl Başkanlığınca üye katılım programı düzenlendi MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da konuştu MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR - Son Dakika


Son Dakika
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement