Chp'li salıcı: chp iktidara yürüyüşünü başlatmış durumda

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu anda CHP iktidara yürüyüşünü başlatmış durumda. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu ittifakı kuracağız" dedi.

CHP'nin bölge toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi. Bir kongre merkezinde düzenlenen toplantıya, CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, milletvekilleri ve partililer katıldı. Toplantı öncesi konuşan Oğuz Kaan Salıcı, HDP'li belediyelere kayyum atanması ile ilgili olarak, "31 Mart'ta seçilmiş olan belediye başkanları, 3 büyükşehir belediye başkanını yargı kararı olmadan görevden aldılar. Biz bunu eleştirdik. Eleştirdiğimiz zaman da dediler ki 'Siz bu HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını ve yerine kayyum atanmasını neden sahipleniyorsunuz?' Değerli arkadaşlar durum aslında çok basit. Daha birkaç gün önce partisinden, 'Ben bir partinin genel başkanının ve başbakanının ihraç edilmesi durumunda kalmasını görmek istemiyorum ve o yüzden partiden istifa ediyorum' diyen sayın Ahmet Davutoğlu daha önce başbakandı ve başbakanken görevindeyken azmedildi. Biz bunu eleştirdik mi? Eleştirdik. 'Bu yaptığınız şey demokrasiye darbedir' dedik. Davutoğlu CHP'li miydi? Değildi. İhraç eden CHP'li mi? O da değildi. Yetmedi 31 Mart seçimlerinden önce bir sene önce birçok büyükşehir ve il belediye başkanını tırnak içinde mental yorgunluk gerekçesi ile görevden aldılar. Biz bunu eleştirdik mi? Eleştirdik. Halkın iradesi ile seçilmiş olan belediye başkanlarının siz kendi parti içi meseleleriniz için görevden alamazsınız. Bu halkın iradesine saygısızlıktır. Bunu da eleştirdik. O arkadaşlar da Cumhuriyet Halk Partili değillerdi. Bizim bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışı çerçevesinde yapılan yanlış kime yapılırsa yapılsın biz onu eleştiririz" dedi.

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası kararıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Sayın Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün ceza verdiler. Ne için, 7 yıl önce attığı tweetler için. Kimse bunu kınadı mı? Siz onun görüşüne katılmayabilirsiniz. Üslubuna katılmayabilirsiniz. Yasada eğer suç değilse düşünce ve ifade özgürlüğü içerisindeyse siz bunu kabul etmek zorundasınız."

CHP İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATMIŞ DURUMDA

Türkiye'de siyasi iklimin değiştiğini aktaran Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'de siyaset iklimi değişiyor arkadaşlar. Şu anda CHP iktidara yürüyüşünü başlatmış durumda. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu ittifakı kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 96 yıl önce bu Cumhuriyeti nasıl kurduysak, 96 yıl önce bu Cumhuriyeti nasıl sağlam temeller üzerine kurduysak, Türkiye'nin de demokrasisini ve geleceğini doğru temeller üzerinde oturtacak kadrolarla beraber iktidara yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Salıcı, küresel iklim krizi ile ilgili de çalışmalar yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel iklim krizine karşı okullarda dünyanın dört bir tarafında öğrencilerin gençlerin ileri gittiği görülüyor. İklimimiz değişiyor, gezegenimiz değişiyor ve maalesef kötüye doğru değişiyor. Bunlar yoksa yokluğu ortadan kaldırmak, yoksulluğu ortadan kaldırmak mümkün değil. Burada Düzce'den arkadaşlar var. Yakın zamanda ağır bir sel felaketi yaşadılar. Karadeniz'in birçok ilinde ağır sel felaketleri yaşanıyor ve büyükşehirlerimizde de iklimin değişmesinden kaynaklı ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim bu konuda sosyal demokrat bir parti olarak çevreye duyarlı, çevreci bir bakış açısına sahip bir parti olarak bu konuda gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Topluma da iktidara da Birleşmiş Milletler'e kadar giden süreçte bütün iktidar ortaklarına küresel iklim krizin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını anlatmamız ve bu mücadeleye bizim destek vermemiz gerekiyor."

Salıcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak sürdü.