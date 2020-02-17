CHP'li Salıcı: "CHP, kongre yapan tek partidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Salıcı: 'CHP, kongre yapan tek partidir' - Son Dakika

CHP'li Salıcı: "CHP, kongre yapan tek partidir"

7 saat önce

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

CHP'li Salıcı: CHP, kongre yapan tek partidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:53 Kaynak: AA
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