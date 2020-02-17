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CHP'li Salıcı: "CHP'nin İş Bankası hisselerinden elde ettiği 1 kuruş gelir yok"
6 saat önce
-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:24 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)
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