CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması

27.02.2021 23:17
CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, özellikle bir kısım medya organları tarafından, CHP'nin üye sayısı üzerinden bir tartışma yürütülmek istendiğini ifade etti.

CHP'li Salıcı, partisinin üyesi sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir. Üye sayımız üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmanın anlamsızlığı ve herhangi bir dayanağının olmadığı açıkça ortadadır. Siyasi partiler organik yapılardır. İstifa, vefat gibi üyelikten ayrılmayı gerektiren durumlar olabileceği gibi katılımlar da olur. Vermiş olduğumuz rakamlar hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıktadır. Cumhuriyet Halk Partisi büyümeye devam edecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, İstifa, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İstihbarat MİT'ten, operasyon Jandarma'dan! 175 düzensiz göçmen 11 organizatörle birlikte yakalandı Teste gerek görmeyen özel hastanenin ihmalkarlığı, 8 kişinin koronaya yakalanmasına sebep oldu Tedbirleri hiçe sayıp mekanlarını pavyona çeviren iki işletmecinin sonu karakol oldu Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan Selçuk ilk işareti verdi NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler Bir çiftin daha sobadan zehirlendiği Adana'da son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti Kız istemeye gittiği eve eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi, sevgilisini mutluluktan havalara uçurdu
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak         
23:05
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor         
21:53
Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü         
20:17
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, nükleer madde kalıntılarını Fransa'ya taşıdı Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, nükleer madde kalıntılarını Fransa'ya taşıdı         
19:48
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Bakan Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! Zirve İstanbul'un Bakan Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! Zirve İstanbul'un         
17:24
Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı         
16:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
"İstanbul Boğazı donacak" tartışması başka bir boyuta taşındı: 2050'den sonra İstanbul'da kar görmeyeceğiz         
15:40
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 00:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei