CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama (2) - Son Dakika

CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama (2)

AK PARTİ'Lİ AY: HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLARAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek Vefa Grubu'na saldırıda bulunanlar hakkında açıklama yaptı.

CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama (2), System.String[]

AK PARTİ'Lİ AY: HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek Vefa Grubu'na saldırıda bulunanlar hakkında açıklama yaptı. CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin, "Kaymakam olay yerinde bulunmadan şikayetçi oldu" iddiasını yalanlayan Ay, "Bu beyan gerek Kaymakam, gerek valilik, gerek görgü tanıklarıyla net olarak ifade edilmiştir. Ama bu kirli, yalancı, zorba zihniyet, bu açıklamalar ortadayken kaymakamın orada olmadığını iddia edip hedef saptırmaya çalışmışlardır" dedi.

'KAYMAKAMLIKTA KAYDI YOK'

CHP'li yöneticilerin yargıya intikal etmiş olay üzerinden kendilerini masum, haklı ve mağdur göstermeye çalıştıklarını dile getiren Ay, şunları söyledi:

"CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın 'siyasi baskıyla tutuklandığı' iddiaların da gerçeği yansıtmıyor. Bu eylem sistematik ve bilinçli bir şekilde planlanmış. CHP Adana'da, Vefa Grubu'na büyük bir 'vefasızlık' yapmıştır. Adana'da kardeşlik dili hakimdir, zorbalığa yer yoktur. Buradan, bir kez daha olay bu kadar aşikarken, gerçekler bu kadar ortadayken CHP'li yöneticileri Adana'mızdan özür dilemeye davet ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir, bir eksiklik ve acziyet değildir. Burada başta Kaymakam Bingöl olmak üzere polis memuru arkadaşlardan CHP'li yöneticilerin özür dilemesini sizlerin aracılığıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ay, Eren Yıldırım'ın Vefa Grubu'nda gönüllü olarak çalıştığına dair Kaymaktamlık'ta bir kayıt olmadığını bildirdi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama (2) - Son Dakika

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