CHP'li Salıcı Mardin'de: "Kürt Sorununu Demokratik Yollardan, Parlamento Zemininde Çözmeye İhtiyacımız Var"

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin'de bin kişinin partiye üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Kürt sorununu çözeceklerini söyledi. Salıcı, " Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, çözülmemelidir demedik. Bizim siyasi geleneğimiz, CHP ve SHP geleneği, birileri ağzına Kürt lafını almazken Kürt sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin raporlar hazırladı ve çözüm önerileri sundu. Bizim Kürt meselesini çözmeye ihtiyacımız var. Nasıl? Türkiye'nin birlik bütünlüğü, üniter yapı içinde, demokratik yollardan ve parlamento zemininde bizim Kürt sorununu çözmeye ihtiyacımız var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin'e gelerek Kızıltepe ilçesinde CHP Mardin İl Başkanlığı'nın düzenlediği yeni üye törenine katıldı. Bir düğün salonunda yapılan törende konuşan Salıcı, kalabalık üye katılım toplantılarının süreceğini kaydederek, "Uzun zamandır CHP Doğu ve Güneydoğu'ya, Mardin, Diyarbakır, Van, Batman, Erzurum, Iğdır'a yoğun çalışma için gelemedi. Belki vermiş olduğumuz mesajlar gelemedi, eksiklik bizden kaynaklandı. Gün eski günlerle oyalanma günü değil. Mardin'de de safları sıklaştırma zamanı" dedi.

Salıcı, CHP'yi uzun süredir iktidarın "O CHP'liler var ya o CHP'liler" diye anlattığını ancak CHP'nin ne olduğunu yurttaşların CHP'lilerin ağzından dinlemesini istediklerini söyledi. Salıcı, CHP'ye yıllarca "CHP'nin başörtüsü ile problemi var" dediklerini hatırlatarak, salondaki başörtülü kadınlara "O başörtülü kardeşlerimizin başının örtüsü bizim namusumuzdur. Bizim kimsenin kılığı, kıyafetiyle, inancıyla, diniyle, diliyle tercihleri ile bir sorunumuz olmaz. Biz çocukları yetiştirebiliyor muyuz, bu ülkeye faydalı insanlar haline getirebiliyor muyuz, okutabiliyor muyuz, biz onlarla meşguldük. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki vatandaşın açlığı ile meşgul durumdayız. Vatandaşımız akşam başını yastığa koyduğunda aç yatmasın diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

Salıcı, AKP'nin ülkenin geldiği ekonomik durumdan dolayı kendisini sorumlu görmediğini kaydederek, "Onlara sorarsanız Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan bir tek onlar sorumlu değil. Geziciler, diş mihraklar, faiz lobisi sorumlu bir tek onlar sorumlu değil" diye tepki gösterdi.

Salıcı, " Recep Tayyip Erdoğan'dan başka Cumhurbaşkanı görmeyen gençler var aramızda. Siz yaşadığınız durumdan memnun musunuz gençler?" diye sordu. Salondaki gençler hep bir ağızdan "Hayır" yanıtını verdi.

"BİNLERCE CANAN VAR"

Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Adalet Yürüyüşü'nü anımsatarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza nedeniyle parti üyeliğinin düşürülmesine şöyle tepki gösterdi:

"Uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi, dünyada olmayan bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ankara'dan İstanbul'la 400 kilometreden fazla bir yolu kimse katılmasın tek başıma yürüyeceğim dedi ama halkımız, bizler, sizler onunla beraber yürüdük. Ne için yürüdük? Bu ülkede hak, hukuk ve adalet olsun diye yürüdük… Adaletsiz olan bir devlet diktatörlük olur, zorbalık yapar. Bugün Türkiye'de adaletten bahsetmek mümkün değil. Bir il başkanımız. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 31 Mart seçimlerinde sandığa, demokratik yollardan sandığa gömdüğü için uğraşıyorlar. Bir kadın ile uğraşıyorlar. İnançlı, dirayetli CHP'li bir kadınla uğraşıyor, ona siyaset yasağı getirdiler. Ama onlar şunu bilmiyor. CHP'de bir tane Canan yok. Binlerce, on binlerce Canan var" diye konuştu.

Salıcı, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin 11 büyükşehir belediyesini kazandıklarını anımsatarak, 31 Mart seçimleri öncesi iktidarın CHP'ye oy verilmemesi için "Beka sorunu yaşar" dediğini ancak yerel seçimlerden sonra ülkede yaşananlar için "Onların yarattığı sorun dışında bir sorun mu yaşandı" yorumunu yaptı.

"Eminim bu Mardin, genel seçimlerde Mardin bize birden fazla milletvekili verecek, ondan sonraki yerel seçimlerde de Mardin'de CHP'li belediye başkanları olacak" diyen Salıcı, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce "Yardımları kesecekler" iddiasıyla muhatap olduğunu ancak yerel seçimlerin ardından pandemi döneminde CHP'li belediyelerin yardımları iki katına çıkardığını söyledi.

"BENİM BİLDİĞİM BURASI SİVAS'IN ÖTESİ"

Salıcı, "Şu ana kadar ne söyledilerse, CHP ile ilgili olumsuz ne anlatmaya çalıştılarsa boş çıktı. 'CHP Sivas'ın ötesine geçemez' diyorlardı. Sayın Erdoğan orada ne yazıyor. Mardin yazıyor. Vallahi benim bildiğim burası Sivas'ın ötesi" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE HAZIR"

Mardinlilere "Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini sokakta görebiliyor musunuz?" diye soran Salıcı, AKP'li vekillerin yurttaşın sorunları dinlemediğini ifade ederek, "Türkiye ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Bu krizi aşacak güçlü kadro ve politikalar CHP'de var. CHP önümüzdeki dönemin iktidarını kurmaya hazır. Politika, kadroları ile hazır. Hepsinden daha kıymetlisi Kemal Kılıçdaroğlu ile hazır" diye konuştu.

Millet İttifakı'nı ve altı farklı siyasi partiyi anlatan Salıcı, "O bize anlattıkları gibi koalisyon dönemleri çok kötüydü diyorlar ya. 20 yıldan beri tek başına iktidarsın. Türkiye 20 yıldır senden çektiğini koalisyonlardan çekmedi" dedi.

"Sarayda yaşayanların vatandaşın derdini anlamadığı bu düzenden Türkiye'yi kurtaracağız" diye vurgulayan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etrafındakilere kaynak aktardığını" ifade etti. Salıcı şunları söyledi:

"Onun için yanınıza AKPli milletvekilleri gelmiyor. Geldiği zaman size ne diyecek? Hayat çok güzel hayat pahalılığı yok mu diyecek. Asgari ücreti yüzde 50 yükselttik ama enflasyon yüzde 70,5. Dolayısıyla siz bunun altında eziliyorsunuz, idare edin bakalım mı diyecek? Ne diyecek?

"İÇİNDE ADALET YOK"

Daha dün yargıda kararname çıktı. Onların beğenmediği kararların altına imza atanları sürdüler. Hakimleri sürüyorlar. Hani bu ülkede adalet vardı. Bu ülkede Adalet Bakanlığı, adalet sarayları var ama içinde adalet yok."

Salıcı, "Şimdi dönmüşler tekrardan yetki istiyorlar. Önümüz seçim. Kasımda mı olur, haziranda mı olur bilmem. Ben vatandaşın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kart göstereceğinden eminim. 20 senedir yapamadıkları için yetki istiyorlar. 20 senedir yapamadığınız ne var?" diye AKP'ye sordu.

"TARIMIN İCAT OLDUĞU TOPRAKLARDA VATANDAŞ ÇİN'DEN SARIMSAK BEKLİYOR"

Salıcı tarımdaki sorunlara da değinerek, Türkiye'nin üretici konumdan ithal eden ülke konumuna geldiğini anlattı. Salıcı, "Burası Mezopotamya. Tarım bu topraklarda icat oldu. Tarımın icat olduğu topraklarda vatandaşımız Çin'den sarımsak gelecek diye bekliyor. Bu ülkeyi bu hale tek adam rejimi getirdi. Elinizi vicdanınıza koyun başkanlık sistemine geçildiğinde beri Türkiye'de iyiye giden ne var? Başkanlık sistemine geçildiğinden beri Türkiye'de iyiye giden hiçbir şey yok. Ama hamaset diz boyu. Vatan, millet, Sakarya edebiyatı diz boyu" diye konuştu.

"BİZİM SİYASİ GELENEĞİMİZ, CHP VE SHP GELENEĞİ"

Sen bir dönem açılım süreci yürüttün. Biz o dönem 'Senin derdin Kürt sorununu çözmekse bu yöntemle çözemezsin. Meseleyi parlamentoya getireceksin' dedik. Parlamentoda herkesin içinde bulunduğu bir ortamda. Bütün siyasi partiler, vatandaş oy vermiş, bütün siyasi partilerin milletvekilleri parlamentoda. Oturulsun hep beraber konuşulsun. Bu konuyu çözmek için parlamento zeminini kullanalım. Demokratik yollar ile çözelim. Onlar bunu tercih etmedi. Onlar kapalı kapılar ardından görüşmeler ve pazarlıklar yapmayı tercih etti. Biz o süreci bu çerçeveden eleştirdik. Ama biz Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, çözülmemelidir demedik. Bizim siyasi geleneğimiz, CHP ve SHP geleneği, birileri ağzına Kürt lafını almazken Kürt sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin raporlar hazırladı ve çözüm önerileri sundu. Bizim Kürt meselesini çözmeye ihtiyacımız var. Nasıl? Türkiye'nin birlik bütünlüğü, üniter yapı içinde, demokratik yollardan ve parlamento zemininde bizim Kürt sorununu çözmeye ihtiyacımız var. 2022 Türkiye'sinde bizim artık inancı, mezhebi, kökeni tartışıyor olmamız doğru bir şey değil."

"SEN NE ZAMAN POLİS VE ASKERİ GÖRDÜĞÜNDE ÜRKMEZSİN O ZAMAN TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞMİŞTİR"

Salıcı, "Devlet ne zaman vatandaşa hizmet eden bir aygıta dönüşür, o zaman Türkiye demokratikleşmiştir. Sen ne zaman polis ve askeri gördüğünde ürkmezsin o zaman Türkiye demokratikleşmiştir. Bütün bunları sizlerle beraber yapacağız. Sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz temsilcileriniz ile yapacağız" diye vurguladı.

Salıcı'nın konuşmasının ardından CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Salıcı CHP'ye katılan yeni üyelere parti rozetlerini taktı. CHP'ye bin kişi Mardin'den üye oldu. Üyeler arasında Mardin'in tanınmış aşiretlerinden isimlerin yanı sıra eski AKP ve MHP'lilerin de olduğu öğrenildi.