CHP'li Salıcı, milletvekili çıkaramadıkları 7 ilin il başkanıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Salıcı, milletvekili çıkaramadıkları 7 ilin il başkanıyla görüştü Açıklaması

05.11.2020 14:49
CHP'li Salıcı, milletvekili çıkaramadıkları 7 ilin il başkanıyla görüştü Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'yi içeride ve dışarıda bekleyen büyük sorunlar var, yönetilemeyen bir Türkiye var. Artık Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Türkiye'yi içeride ve dışarıda bekleyen büyük sorunlar var, yönetilemeyen bir Türkiye var. Artık Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Salıcı, partisinin il başkanlarıyla başlattığı toplantılar kapsamında, bugün milletvekili çıkaramadıkları 7 ilin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, CHP'nin milletvekili çıkaramadığı Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta ve Rize il başkanları katıldı.

Toplantıda CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesini kazandığını hatırlatan Salıcı, partilerinin oylarını gerçek potansiyeline çıkarmak için daha çok çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Bu toplantılarla amaçlarının oylarının düşük olduğu yerlerde oylarını artırmak olduğunu ifade eden Salıcı, "Bugün bir araya geldiğimiz 7 ilde oy oranımız düşük ve milletvekilimiz yok. Buralarda siyasi çalışmalarımızı artırmak gerekiyor. Örgütsel yapımızı Türkiye'de güçlendirmek parti olarak önemli gayelerimizden biri. Bu bağlamda il bazında yaptığımız bu çalışmalar ortak bir noktaya varmak adına kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütlerin yapacağı çalışmalara genel merkez olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Salıcı, şunları kaydetti:

"Bize sonuç getirecek, hayatına CHP'yi birinci önceliğine koymuş yüreklere ihtiyacımız var. Türkiye'nin istikrarı için seçime ihtiyaç var. Vatandaşın geçim sıkıntısını gidermek, vatandaşın geçimini sağlamak için seçime ihtiyaç var. Türkiye'nin 18 yıldır çözülmeyen sorunları var. Türkiye'yi içeride ve dışarıda bekleyen büyük sorunlar var, yönetilemeyen bir Türkiye var. Artık Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var."

Salıcı'nın, geçen haftalarda da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 22 il başkanıyla bir araya geldiği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Salıcı, milletvekili çıkaramadıkları 7 ilin il başkanıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika


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