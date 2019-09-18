Son Dakika Haberleri: CHP'li Salıcı: "Nasıl halkçı belediyecilik yapılabileceğini göstereceğiz"
Son Dakika Politika Haber

CHP'li Salıcı: "Nasıl halkçı belediyecilik yapılabileceğini göstereceğiz"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'lilerin nasıl halkçı belediyecilik yapabileceğini göstereceklerini söyledi.

CHP'li Salıcı:

CHP Genel Başkan Yardımcı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'lilerin nasıl halkçı belediyecilik yapabileceğini göstereceklerini söyledi.


Salıcı, partisinin Adana Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin CHP'nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'yla birlikte iktidarı kazanabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.


31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülke genelinde vatandaşların yüzde 50'sinin CHP'li belediyelerden hizmet aldığını, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin yüzde 62'sinin CHP'nin yönettiği belediyelerde üretim yaptığını vurgulayan Salıcı, "Bu bizim için büyük bir fırsat, 82 milyon insanımıza CHP'lilerin nasıl halkçı belediyecilik yapabileceğini, vermiş oldukları vergilere nasıl sahip çıkacağını, beyt-ül malın hesabını nasıl vereceğini herkese göstereceğiz" dedi.


Bu fırsatın iyi değerlendirilmesinin gerektiğini aktaran Salıcı, 31 Mart seçimlerinde halktan aldıkları desteğin karşılığını vererek, halka hizmet ederek en geç 2023 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde Millet İttifakı'yla birlikte iktidarı alabileceklerini belirtti.


Salıcı'nın konuşmasının ardından bölge toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunun koşulları ve olanaklarının değerlendirilmesi başlığıyla basına kapalı olarak devam etti. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Salıcı: "Nasıl halkçı belediyecilik yapılabileceğini göstereceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]