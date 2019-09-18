CHP'li Salıcı: "Nasıl halkçı belediyecilik yapılabileceğini göstereceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'lilerin nasıl halkçı belediyecilik yapabileceğini göstereceklerini söyledi.



Salıcı, partisinin Adana Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin CHP'nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'yla birlikte iktidarı kazanabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.



31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülke genelinde vatandaşların yüzde 50'sinin CHP'li belediyelerden hizmet aldığını, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin yüzde 62'sinin CHP'nin yönettiği belediyelerde üretim yaptığını vurgulayan Salıcı, "Bu bizim için büyük bir fırsat, 82 milyon insanımıza CHP'lilerin nasıl halkçı belediyecilik yapabileceğini, vermiş oldukları vergilere nasıl sahip çıkacağını, beyt-ül malın hesabını nasıl vereceğini herkese göstereceğiz" dedi.



Bu fırsatın iyi değerlendirilmesinin gerektiğini aktaran Salıcı, 31 Mart seçimlerinde halktan aldıkları desteğin karşılığını vererek, halka hizmet ederek en geç 2023 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde Millet İttifakı'yla birlikte iktidarı alabileceklerini belirtti.



Salıcı'nın konuşmasının ardından bölge toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunun koşulları ve olanaklarının değerlendirilmesi başlığıyla basına kapalı olarak devam etti. - ADANA