CHP'li Salıcı S-400'leri aldığımız için diplomatik gerilim yaşıyoruz - Son Dakika

CHP'li Salıcı: S-400'leri aldığımız için diplomatik gerilim yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "S-400'leri satın aldığımız için bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz. S-400'leri aldık ve onları kullanmadık. S-400'leri depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki biz; 'Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip'" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Salıcı, toplantı sonrasında açıklama yaptı. Salıcı, ekonomik gelişmelere ilişkin, "AK Parti döneminde içi boş yiyecekler öne çıktı. Ama iktidarın da içi boş aynı zamanda. Ülkenin, hazinenin içini boşalttılar. Merkez Bankası'nın kasasında duran 128 milyar doları çarçur ettiler. Milletin cebini cüzdanını boşalttılar. Mutfaktaki tencereyi, buzdolabını boşalttılar. Arabaların yakıt depolarını boşalttılar. Vatandaşı da içi boş gözlemeye, içi boş tosta mecbur bıraktılar. Her vaatlerinin içi boş. Ama işleri güçleri algı yaratmak ya da bir şeyleri yapıyormuş gibi göstermek" dedi.

'BELEDİYELERİMİZ SUYU UCUZA VERİYOR'Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti'li belediyelere su faturaları için indirim çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Bizim belediyelerimiz zaten vatandaşa suyu olabildiğince ucuza veriyor. Pandemi döneminde sayın genel başkanımız su faturasını ödeyemeyen vatandaşların suyunun kesilmemesi için çağrı yaptı. Bu çağrıya bizim belediyelerimizin tamamı destek verdi. Vatandaşın bu süreçte mağdur edilmemesi sağlandı. Sadece bununla da kalmadık. 'Askıda fatura' uygulaması ile yine zorda kalan birçok vatandaşımızın faturalarının başkaları tarafından ödendiğini gördük ve bunun önünü açtık" diye konuştu.'S-400'LERİ DEPODA BEKLETİYORUZ'Soruları da yanıtlayan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun S-400 savunma sistemiyle ilgili görüşlerine ilişkin, "Sayın genel başkan şunu ifade ediyor; Türkiye NATO'nun bir üyesi. NATO da bir savunma örgütü. Dolayısıyla NATO'ya üye olan Türkiye'nin kullanmış olduğu hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olması, NATO'ya entegre olması gerekir. AK Parti iktidarında biz S-400'leri satın aldık. S-400'leri satın aldığımız için de bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz. S-400'leri aldık ve onları kullanmadık. S-400'leri depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki biz; 'Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip.' Bir sürü para verilip alınan S-400'ler kullanılmadan bekliyor" diye konuştu.

Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Masadaki 6 liderden 5'i aday gösterirse; sayın genel başkan soruya oldukça açık bir yanıt vermiş. Bence onun üzerine söyleyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

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Kaan ULU/ANKARA, -