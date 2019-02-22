Son Dakika Haberleri: CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 Yılındakinden Daha Büyük Bir Ekonomik Kriz Var (2)

CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 Yılındakinden Daha Büyük Bir Ekonomik Kriz Var (2)

1 saat önce

SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VARSeçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok.

CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 Yılındakinden Daha Büyük Bir Ekonomik Kriz Var (2), System.String[]
SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VAR

Seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen  CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura ve barışa ihtiyacı var. Bu memleketin nereden geldin demeye değil, nerede durdun demeye değil, kökenin, dilin nedir demeye değil hepsini kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. Etmiş oldukları kötü sözler sahibinindir. Bizi bağlamaz. Onun için biz güzellikten, sevgiden, huzurdan bahsetmeye devam edeceğiz. İşten, aştan, ekmekten bahsetmeye devam edeceğiz. Bu memleketin vatandaşını birbirine kırdıracak, böldürecek, kem gözle baktıracak bir ortamın artık kapanması gerekiyor" diye konuştu.

Oğuz Kağan Salıcı ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:41 Kaynak: DHA

Oğuz Kağan Salıcı, Adıyaman, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz

Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 Yılındakinden Daha Büyük Bir Ekonomik Kriz Var (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]