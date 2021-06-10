CHP'li Salıcı: Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye talibiz - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşlarımız belediye seçimlerinde bizlere verdikleri yetkiyi, tüm Türkiye'yi yönetmeye de verirse ki biz buna inanıyoruz zaten. Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye CHP olarak talibiz" dedi.

CHP Bursa Bölge Toplantısı, Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB) salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı, Prof.Dr. Lale Karabıyık'ın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.