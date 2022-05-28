CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: "Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı... - Son Dakika
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CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: "Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı...

28.05.2022 17:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Önümüzdeki birkaç ay içinde daha kitlesel katılımlar olacağını, CHP’nin daha ön plana çıktığı bir süreç olacağını düşünüyoruz çünkü bunun altyapısını hazırladık, söylemimiz bölge halkını kucaklayan bölgenin sorunlarını bilen ve ona çözüm önerileri ortaya koyan bir siyaset, dolayısıyla CHP’nin önümüzdeki süreçte, ilk genel seçimde ne zaman olacaksa o seçimde, bölgede önemli bir sıçrama yaratacağı kanaatindeyim” dedi.

Haber: BERKAY VAROL-MAHİR BAĞIŞ - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ - FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzdeki birkaç ay içinde daha kitlesel katılımlar olacağını, CHP'nin daha ön plana çıktığı bir süreç olacağını düşünüyoruz çünkü bunun altyapısını hazırladık, söylemimiz bölge halkını kucaklayan bölgenin sorunlarını bilen ve ona çözüm önerileri ortaya koyan bir siyaset, dolayısıyla CHP'nin önümüzdeki süreçte, ilk genel seçimde ne zaman olacaksa o seçimde, bölgede önemli bir sıçrama yaratacağı kanaatindeyim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Salıcı şunları söyledi:

"Van halkı şikayetçi, yaşadığı sorunlardan dolayı şikayetçi, hem ekonomik sorunlardan dolayı ağır bir şekilde bir yoksullaşma var Van'da. Esnaf iş yapamıyor olmaktan dolayı şikayetçi. Sınır ticareti ile ilgili ticaret yapamıyor olmaktan dolayı şikayetçi, bütün bunların ötesinde adaletsizlikten ve demokrasi eksikliğinden dolayı da şikayeti var. Kürt sorunu bağlamında da şikayetleri var. Dolayısıyla Van, AKP açısından çok sorunlu bir bölgeye dönüşmüş, kendi sorunlarını çözecek yeni bir iktidar arayışı içinde ve değişime hazır gördüm ben Van'ı.

"DAHA İLERİ BİR NOKTAYA GİDEBİLMEMİZ İÇİN BU ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Yaklaşık 6 ay önce Türkiye kamuoyu Doğu Masası'nın çalışmalarını görmeden ifade etmiştim; biz Van'dan milletvekili çıkaracağız. Biz Diyarbakır'dan da milletvekili çıkaracağız. Doğu Masası kapsamındaki 24 ilde; metropol iller var, büyükşehirler var, bu büyükşehirlerden milletvekili çıkarabilmek ve diğer yerlerde de oyumuzu maksimum seviyeye çıkarabilmek için çalışıyoruz.

Bizim 2018 yılında Van'daki oyumuz yüzde 2. Şu andaki ölçümlere göre, toplantıda uzmanların bahsettiği konulara göre oyumuzu dört kart civarında artırmışız. Yeterli mi? Yeterli değil. Bizim daha ileri noktaya gidebilmemiz için bu çalışmaları yoğunlaştırmamız lazım.

"HER TÜRLÜ SORUNA RAĞMEN UMUDU YİTİRMEYEN BİR ANLAYIŞLA SİYASETİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bugün belediye başkanlarımız geldi ve büyük bir destek verdi. Van halkıyla buluştu. İlçelere gitti, Van'ın merkeze çok uzak ilçeleri var hepsine gidildi, vatandaşlarla buluşuldu. CHP'nin bundan sonraki siyaseti de bölge halkını kucaklayan, onlara bir değişimin mümkün olduğunu, CHP önderliğinde altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çabaları çerçevesi içinde bir değişimin mümkün olduğu, bu bölgenin AKP ile beraber yaratılan makus talihinin aşılmaz olmadığını gösteren, umut veren geleceğe bakan, her türlü soruna rağmen umudu yitirmeyen bir anlayışla biz bu siyasetimizi devam ettireceğiz.

Salıcı, CHP'ye üye katılımlarının artmasının nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bir tanesi CHP'nin kendisini daha iyi anlatmaya başladı, Sayın Genel Başkanımızın ağzından genel merkez siyasetiyle aynı zamanda örgütlerimizde de değişimler ortaya çıkıyor. Örgütlerimiz de vatandaşlarımızla daha sıcak ilişki kurabilen arkadaşlarımızla oluşuyor. Bunun bir getirisi var.

İkincisi iktidarın yürütmüş olduğu 20 yıllık bir siyaset var, bu siyasetin sonuna geldiğini vatandaşlarımız görüyor, bunun bir çıkmaz sokak olduğunu da görüyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak da dış politika anlamında da milli eğitimde de… Hangi çerçeveden bakarsanız bakın CHP'nin çözüm önerileri olduğunu görüyor ama henüz o bizim beklemiş olduğumuz kırılma gerçekleşmiş değil.

"BÖLGEDE İLK GENEL SEÇİMDE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA YARATACAĞIZ"

Biz bir sonraki aşamada önümüzdeki birkaç ay içinde daha kitlesel katılımlar olacağını, CHP'nin daha ön plana çıktığı bir süreç olacağını düşünüyoruz. Çünkü bunun altyapısını hazırladık. Söylemimiz bölge halkını kucaklayan bölgenin sorunlarını bilen ve ona çözüm önerileri ortaya koyan bir söylem ve siyaset. Dolayısıyla CHP'nin önümüzdeki süreçte, ilk genel seçimde, ne zaman olacaksa, o seçimde bölgede önemli bir sıçrama yaratacağı kanaatindeyim."

CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı...
CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı...
CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı...
CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı...

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Siyaset, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: 'Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Salıcı, Van'daki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Değerlendirdi: "Chp'nin İlk Genel Seçimde, Bölgede Önemli Bir Sıçrama Yaratacağı... - Son Dakika
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