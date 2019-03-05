Son Dakika Haberleri: CHP'li Sancar, Ak Partili Tin'i Eleştirdi

CHP'li Sancar, Ak Partili Tin'i Eleştirdi

1 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in katıldığı bir toplantıda, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterip, "CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza hakaret etmiştir" diye konuştu.

CHP'li Sancar, Ak Partili Tin'i Eleştirdi, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in katıldığı bir toplantıda, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterip, "CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza hakaret etmiştir" diye konuştu. 

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Milletvekili Sancar'a, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu ve  CHP Denizli eski İl Kadın Kolları Başkanı Sündüz Sorgun Seçkiner de eşlik etti.

Milletvekili Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İl Başkanı Cafer Birtürk'ün Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun düzenlediği tanıtım toplantısındaki konuşmalarını eleştirdi. Sancar, Tin'in konuşmasında, Millet İttifakı ile ilgili söylemlerini eleştirerek, "AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bugün CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza 'illet' ve 'zillet' diyerek hakaret etmiştir. Sayın Tin, Sayın Birtürk, sizleri saygıya, nezakete ve insaniyete davet ediyorum. Yıllardan bu yana hangi partiye oy verirse versin birlik ve beraberlik içinde yaşayan vatandaşlarımızı bölmeye, birbirine düşürmeye hakkınız yok." diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:46 Kaynak: DHA

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