Son Dakika Haberleri: CHP'li Sandal: "Bayraklı'da Meydan Sorunu Var"

CHP'li Sandal: "Bayraklı'da Meydan Sorunu Var"

1 saat önce

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 2009 yılında ilçe haline getirilen Bayraklı'nın önemli ihtiyaçlarından birinin de meydan sorunu olduğunu belirtti.

CHP'li Sandal:
CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 2009 yılında ilçe haline getirilen Bayraklı'nın önemli ihtiyaçlarından birinin de meydan sorunu olduğunu belirtti. Sandal, "Kim ne dersin o demir yolunu yer altına alacağız ve Bayraklımıza çok güzel bir meydan kazandıracağız" dedi.

Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer'i ziyaret eden CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Nafiz Gürman ve Alpaslan mahallesi pazar yerini gezerek vatandaşla buluştu. Sandal'ı evlerinde ağırlayan Bayraklılar'ın sofrasına konuk olan Sandal, Osmangazi'deki bir ev ziyaretinde ise Ozan Aşık Figani Uygur tarafından sazlı sözlü karşılandı. "Serdar Başkanım" açıklaması ise ziyarete katılanları hem güldürdü hem neşelendirdi.

Öz Sivaslılar Derneği, Balıkesirliler Derneği, TRAC Afet Haberleşme Derneği ve Erzurum Karayazılılar Derneği'ni de ziyaret eden Sandal şöyle konuştu:

"Bayraklı'yı atalarımız 8 bin yıl önce kurmuş. Şimdi de Yeni Kent Merkezi diyorlar; ancak kent var, meydanı yok. Resmi törenlerde çelenk bırakılacak bir alanı yok. Kamu kurumları parça parça çeşitli yerlerde kirada. 8 bin yıllık tarihi olan Bayraklı'yı ayağa kaldıracağız. Bayraklı'yı Bayraklı'ya yeten bir kente dönüştürmeyi tasarlıyoruz. O demir yolunu yerin altına alacağız. Ayrıca Smyrna Meydanı olarak adlandırılan bölgeyi de yeniden tasarlayıp turizmin hizmetine sunacağız. Çok daha işlevsel hale gelecek." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Sandal, Bayraklı, Politika
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