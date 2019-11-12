Son Dakika Haberleri: CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının "10 Kasım" paylaşımına tepki
Son Dakika Politika CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının '10 Kasım' paylaşımına tepki - Son Dakika

CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının "10 Kasım" paylaşımına tepki

6 saat önce

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünün danışmanının, Atatürk'ün vefatının 81. yılı anma etkinliği öncesinde sosyal medyada paylaştığı ifadelere tepki gösterdi.

CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünün danışmanının, Atatürk'ün vefatının 81. yılı anma etkinliği öncesinde sosyal medyada paylaştığı ifadelere tepki gösterdi.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'de valilik ve belediyedeki bazı olumsuz uygulamalar sonrasında üniversitede de garip olayların yaşandığını öne sürdü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü ve Rektör Danışmanı Kadir Binici'nin, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün bir gün öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunduğunu söyleyen Sarıaslan, bunun son derece hadsiz bir davranış olduğunu belirtti.

Sarıaslan, "Bu şahıs, 10 Kasım sabahı saygı duruşunda bulunan herkesi sahtekarlıkla suçluyor. Binici hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Rektör Beyi de acilen bu şahsı görevden almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıaslan, konuyu ayrıca Meclis gündemine de taşıyacağını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Nevşehir, Rektör, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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