CHP'li Sarıbal: 1,9 Milyon Ton Soğan Üretildiyse Neden Sorun Yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 2018 yılında soğan üretiminin 1,9 milyon ton olarak açıklandığına vurgu yaparak, "Bu topraklarda 1,9 milyon ton soğan üretildiyse neden şu anda sorun yaşıyoruz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 2018 yılında soğan üretiminin 1,9 milyon ton olarak açıklandığına vurgu yaparak, "Bu topraklarda 1,9 milyon ton soğan üretildiyse neden şu anda sorun yaşıyoruz? Türkiye'nin şu an kullanabileceği soğan miktarı 1,8 milyon ton" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Türkiye'de 2018 yılında toplam soğan tüketiminin 1,8 milyon ton civarında olduğunu ve 2017 yılında bu rakamın 2,1 milyon ton olarak açıklandığını belirterek üretimde gerileme olduğunu söyledi. Sarıbal, "Ancak 1,9 milyon ton üretmiş olsak bile şu an bizim tüketim sorunu yaşamamamız lazım. Yeterli üretimimizin olması, depolarımızda günlük ihtiyacımıza göre yeterli soğan olması lazımdı. Ancak bunun şu an olmadığını biliyoruz. Sorun ilk olarak üreticide. Üretici soğan üretmekten vazgeçti ve hala vazgeçiyor. Şu anda soğan üretiminin büyük bir kısmı aslında özde üretici ya da çiftçi olmayan 'tüccar' dediğimiz ve bir kısmı da kabzımallık yapan bir kısmı da bu işin ticaretini yapan insanlardır. Çünkü köylünün soğan ekip soğandan para kazanma ümidi kalmadı. ya toprağını terk ediyor ya da toprağını kiraya veriyor. Yani soğan şu an tamamen çok büyük oranda tüccar ve kabzımalın elinde. Süreci onlar yönetiyor. Çünkü çiftçinin bir garantisi yok, birliği yok" diye konuştu.



Soğanda hastalık sorununa bağlı rekolte düşüklüğü olduğuna da dikkat çeken Sarıbal, "Yağış, ekim azlığı, bütün bunları da üst üste koyduğumuzda soğanda ciddi bir rekolte düşüklüğü var; ama nedense 1,9 milyon ton olarak açıklanıyor. Bu topraklarda 1,9 milyon ton soğan üretildiyse neden şu anda sorun yaşıyoruz? Türkiye'nin şu an kullanabileceği soğan miktarı 1,8 milyon ton. İnsanlar önceden 3 kilo soğan alırken şu an 2 kilo soğan alıyor. Tüketimde 2018 krizinden dolayı da bir daralma var. Şimdi de soğanda ithalatın önünü açtılar. Soğan ithalatında sıfır gümrük vergisi ile ithalat yapacağız. Soğan fiyatı düşse de yükselse de bu ülkenin üreticisinin, köylünün cebine bir kuruş girmeyecek" dedi.



