CHP'li Sarıbal, Afyonkarahisarlı kiraz üreticilerine destek istedi - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Afyonkarahisarlı kiraz üreticilerinin aşırı yağışlar nedeniyle ürün kaybına uğradığını ifade ederek devletin, kiraz üreticisine destek vermesini talep etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kirazın ülkeye katma değer yaratan, çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın en çok kiraz üreten ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Sarıbal, 2020 yılında 87 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirilerek 224 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Yurt genelinde 725 bin ton civarında kiraz üretildiğini, katma değere konu olan ihracat kirazının en çok yetiştiği yerin ise Afyonkarahisar olduğunu vurgulayan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bölgede yağan zamansız yağmur, kısmi dolu nedeniyle üründe çatlama var. Çiftçi, priminin yüksek olması nedeniyle TARSİM yaptıramamış. Bölge çiftçisi perişan halde. Gün bugündür, Afyonkarahisarlı kiraz üreticimize destek olalım, tüccarın eline bırakmayalım. Çiftçinin sorunlarını giderecek olan iktidardır. Afyonkarahisarlı kiraz üreticileri iktidarı bekliyorlar. Çiftçilerin emekleri boşa gitti, hayatları gitmesin."