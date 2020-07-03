CHP'li Sarıbal: "Baro başkanlarına sandalye ve su verilmedi" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, baro başkanlarının Meclis Çankaya kapısındaki eylemine ilişkin, "Dün sandalye ve su verilmesine izin vermediler. Halka zorbalık yapacak bir anlayışı şiddetle kınıyorum." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk sağlığı uzmanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını sürecinde vatandaşları aydınlattığını, toplum için çok önemli olduğunu belirten Sarıbal, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayahan Pala'nın açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.

Pala'nın salgın hastalık sürecinde koronavirüsün etkileri konusunda açıklamalar yaptığını ve bu nedenle hakkında soruşturma açıldığını ileri süren Sarıbal, "iktidar her alanda insanları susturmayı ve konuşturmamayı hedefliyor. İktidar bir taraftan işine gelmeyen küçük bir meseleyi abartarak büyük bir sorun haline getirip, siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Halk sağlığını ilgilendiren konularda konuşan bilim insanlarını cezalandırmaya, terbiye etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin kullanımına ilişkin görüşlerini de dile getiren Sarıbal, "İktidar Atatürk'ün mirasına ihanet ediyor. Atatürk, 55 bin dekar civarında bir araziyi tarımsal amaçlı araştırmalar yapmak üzere orman çiftliği olarak ayırdı. 2015 yılına kadar bu araziden 33 bin dekar kaldı. Bu arazilere saray, cami, yapıldı. Şimdi de kamu yararı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığına 250 dönüm veriliyor." dedi.

Barolara ilişkin kanun teklifi görüşmelerini de anımsatan Sarıbal, şunları söyledi:

"Baro başkanları Meclis Çankaya kapısında bekletildi. Polis kordonu oluşturuldu. Keşke polis kordonları Maraş, Çorum, Sivas olaylarında, 2016'daki gar patlamasında görev yapsalardı. Dün sandalye ve su verilmesine izin vermediler. Halka zorbalık yapacak bir anlayışı şiddetle kınıyorum."