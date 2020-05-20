CHP'li Sarıbal: "Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı" - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatının 3,40 liranın altında olmaması gerektiğini savundu.

CHP'li Sarıbal:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatının 3,40 liranın altında olmaması gerektiğini savundu.

Sarıbal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olduğunu ifade eden Sarıbal, arının tarımsal üretimdeki önemine dikkati çekti. Sarıbal, "Arı yoksa biyoçeşitlilik yok, arı yoksa ciddi anlamda bir sistem, üretim sorunu var demektir." dedi.

Koronavirüs süreci ve etkilerinin devam ettiğini dile getiren Sarıbal, tarımsal üretimin sürdüğünü, hükümetin bu konuda üst üste kararlar aldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı'nın, ellerinde ürün kalması durumunda, devletin bunları alacağının güvencesini çiftçiye verdiğini kaydeden Sarıbal, patates, soğan, enginar, çay, süt ve et gibi ürünlerde sorunun devam ettiğini savundu.

Çay kotasında iyileştirme yapıldığını dile getiren Sarıbal, "Biz bu yıla özgü kota ve kontenjanın kaldırılmasını istedik. Bu yıl başka bir yıl, sorunlu bir yıl. Bu yıl profesyonel biçiciler yok. O yüzden kotanın 600 kilogram olması bir iyileşme gerekçesi sayılabilir ama bizim önerimiz kotanın ve kontenjanın bu yıl kaldırılmasaydı." diye konuştu.

Çaykur Genel Müdürü'nün 650 bin ton yaş çay alımı yapacağını açıkladığını belirten Sarıbal, geçen yıla oranla 100 bin ton daha az yaş çay alınacağına işaret etti.

Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bir taraftan iyilik işareti olarak 600 kilograma çıkaracaksınız kotayı, öbür taraftan 100 bin ton yaş çay alımını azaltacaksınız. Nasıl olacak bu iş? 3,40 lira açıkladılar fiyatı, taban fiyatı olsun dedik. Hiçbir kurum bunun altında almasın. Özel sektör alımları 3,40'ın altında olmasın. 'Bunu taban fiyatı olarak belirleyin' dedik. Halkın talebi 4,5 liraydı ama '4 liranın altında olmaz, olmamalı.' diyorlardı ama 3,40 açıkladı fiyatı ilgili kurum. Ne yazık ki iki özel firma, herkes biliyor, Lipton ve Doğuş Çay 3 lira olarak fiyat açıkladı. Taban fiyat 3,40 lira olarak açıklanmalı. 3,40 liranın altında bir çay alım fiyatı olmamalı."

"Enginar ithal ediyoruz, bizim enginarlarımız tarlada çürüyor"

Limon, soğan ve patates konusunda sorunlar yaşandığını, bu ürünlerin depolarda çürümeye terk edildiğini ileri süren Sarıbal, CHP'li bazı belediyelerin bu ürünleri aldığını belirtti.

Sarıbal, Türkiye'de yaklaşık 40 bin ton enginar üretildiğini ancak restoranların ve toplu tüketim yerlerinin koronavirüs nedeniyle kapalı olması yüzünden bu ürünün çiftçinin elinde kaldığını kaydetti.

Enginarda da ithalat yapıldığını ifade eden Sarıbal, "Biz enginar ithal ediyoruz, bizim enginarlarımız tarlada çürüyor. Enginar, beslenme değeriyle insan sağlığı açısından çok kıymetli bir sebze. Bakan, mutlaka sözünü yerine getirmeli, enginar almalı." şeklinde konuştu.

Mardin'de ciddi bir elektrik sorunu olan çiftçinin borcunu ödemede de zorluk yaşayacağını dile getiren Sarıbal, koronavirüs sürecinde gelinen noktada Mardin'deki birçok yerleşim yerinde elektriğin kesildiğini söyledi.

Elektriğin gelmemesi halinde ürünlerin ekilemeyeceğine işaret eden Sarıbal, çiftçinin elektrik borçlarının ödenmesi gerektiğini savundu.

"Bu ülke tarımı yok sayma olanağına sahip değildir"

Koronavirüs salgınından dolayı bir tarım kurulunun kurulması, Ziraat Mühendisleri Odası, veterinerler ve ilgili tüm yapıların bu kurulun paydaşları olması gerektiğini dile getiren Sarıbal, iktidarın bunu yapmadığını savundu.

Sarıbal, gıdada ve tarımda krizin devam ettiğini, kararların ortak alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülke tarım ülkesidir. Bu ülke tarımı yok sayma olanağına sahip değildir. Tarım yoksa ekmek yok, çiftçi yoksa üretim yok. Bütün bunları alt alta koyup halktan, toplumdan, topraktan bu ülkenin biyoçeşitliliğinden yana bir tarım politikasını ortaya koymak lazım ve dayanışma içinde belediyelerimiz bir hizmet yapıyorsa bir katkıyı da onlar koyup birlikte başarmalıyız, bu işi götürebilmeliyiz. İktidarı bir kez daha dayanışmaya, ortak akla, bilime ve sağduyuya davet ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:16 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Sarıbal: 'Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti         
23:32
Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
23:26
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı         
23:06
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar         
21:25
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı         
20:39
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi         
20:22
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 23:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Sarıbal: "Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]