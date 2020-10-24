CHP'li Sarıbal, çiğ süt fiyatlarına zam yapılmasını istedi - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili ve partisinin tarımdan sorumlu genel başkan baş danışmanı Orhan Sarıbal, çiğ süt fiyatlarına bir an önce zam yapılması gerektiğini söyledi.

Partisinin Biga ilçe teşkilatıyla ile birlikte ilçeye bağlı Gümüşçay beldesine gelen Sarıbal, burada süt üreticileriyle görüştü.

Çiğ süt için geçen yıl 15 Kasımda 2 lira 30 kuruş olarak fiyat belirlemesi yapıldığını hatırlatan Orhan Sarıbal aradan geçen 1 yıla rağmen istenilen oranda bir zam yapılmadığını ifade etti.

Referans fiyatın yükselmediğini ve durumun prim ile halledilmeye çalışıldığını kaydeden Sarıbal şunları kaydetti:

"Bu kaçak güreşme işi. Herkesin pirim alamayacağını bildikleri için pirim üzerinden gidiyorlar. Pirim alabilmesi için soğuk zincire dahil olması lazım. Üretici birliğine dahil olması lazım. Süt birliğine üye olması lazım. Acaba nereden çiftçiye daha az para ödeyebiliriz diye süt fiyatlarının referans fiyatlarını artırmadılar. Geçen seneden bu yıla süt fiyatları 2 lira 30 kuruş. Yemde yüzde 35 ile 45 arasında artış var. Dolarda yüzde 38 artış var. Yem haftada bir zam alıyor. Yemin çuvalı 120 lira bizim süt yine 2 lira 30 kuruş."

Orhan Sarıbal, bu duruma hem ziraat mühendisi hem de bir siyasetçi olarak çok üzüldüğünü ifade etti.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Başkanı Metin Ümit Ural, İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Biga İlçe Başkanı Osman Öztürk, Çan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Özge Yılmaz Elmas katıldı.