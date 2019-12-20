CHP'li Sarıbal: "Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor' - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor"

6 saat önce

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarihe kara leke olarak geçmiş Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarihe kara leke olarak geçmiş Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş olaylarının üzerinden 41 yıl geçtiğini, bugün, "insanın içini acıtan, tarihe kara bir leke olarak sürülen katliamın yıl dönümünün" arifesi olduğunu ifade etti.


"Bu kara lekenin çok açık ve net bir şekilde planlandığını, yıllar sonra görüyoruz." diyen Sarıbal, 7 gün devam eden katliam sürecinde resmi rakamlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiğini, görgü tanıklarının ifadesine göre ise bu sayının daha fazla olduğunu aktardı.


Kahramanmaraş'ta 41 yıl önce yaşananları anlatan Sarıbal, bu olaylara ilişkin yargılanan ve ceza alanların, dönemin iktidarı tarafından 1991'de çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu ile serbest kaldığını vurgulayarak, "Daha önceki katliamlarda olduğu gibi Maraş katliamında da ceza alan da yok." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, şunları söyledi:

"Aradan geçen yıllarda iktidarlar tarafından korunan katiller, özgürce bu topraklarda aramızda geziyor. Katliamın kapatılması için yoğun çaba harcandı, şimdilik bu başarılmış gibi de görülüyor. Bu cezasızlık, bugün de birilerine cesaret vermeye devam ediyor. Hala Alevilerin evlerine hakaret ve tehdit yazıları yazılıyor. Bunu yapanlara da bir işlem yapılmıyor. Hala o mevcut zihniyet, evleri işaretlemeye, açıkçası hedef göstermeye, tahrik etmeye devam ediyor. Eğer siz hesap sormuyor, yüzleşmiyorsanız; bu, ödüllendirmedir ve 'devam edin' demektir. Bütün sistem ve rejim, bu katliamların unutulmasını istiyor, bütün plan bunun üzerine. Unutmayacağız. Tarihe kara leke olarak geçmiş Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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