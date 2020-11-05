CHP'li Sarıbal, pandemi döneminde çiftçiye ek desteklerin ve olanakların sunulmasını istedi - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pandemi döneminde çiftçiye ek desteklerin ve olanakların sunulmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını belirterek, "Depremin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü biliyoruz ve geldiğimiz noktada ne yazık ki depremden sonra kaybettiğimiz, yitirdiğimiz canları o enkazlardan çıkararak övünen bir yönetim biçimine, anlayışa hakim olan bir ülke, toplum haline döndük." dedi.

Devletin bir kurumu uyarırken diğer kurumun o uyarılara uymadığını, bildiğini yaptığını savunan Sarıbal, Sayıştay raporlarında Türkiye'de yapılan bina, yol, köprü ve benzeri birçok alana ilişkin uyarıların bulunduğunu söyledi.

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edildiğini hatırlatan Sarıbal, kanun teklifinde birçok kesimin borçları ve primleriyle ilgili düzenlemenin, yapılandırmanın olduğunu söyledi.

Türkiye'de çiftçinin günah keçisi konumunda olduğunu savunan Sarıbal, çiftçi borçlarının yapılandırılması, faizlerin minimize edilmesi ve özellikle pandemi döneminde çiftçiye ek desteklerin ve olanakların sunulmasını istedi.

Sarıbal, ayrıca Munzur Üniversitesinde gerçekleştirilen bazı atamaları da eleştirdi.