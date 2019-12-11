CHP'li Sarıbal: "Tarım Kredi Kooperatifleri 20 yıldır denetlenmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Tarım Kredi Kooperatifleri 20 yıldır denetlenmiyor' - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Tarım Kredi Kooperatifleri 20 yıldır denetlenmiyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 20 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenmediğini öne sürdü.

CHP'li Sarıbal:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 20 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenmediğini öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini savunan Sarıbal, "Saray yönetimi görmek istemese de kriz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sinop'ta yapılması planlanan nükleer enerji santraline karşı olduklarını belirten Sarıbal, "Bu projeyi reddediyoruz. Nükleer enerji bütün dünyada terk ediliyor ama bize ısrarla dayatılıyor. Projeyle Avrupa'nın atıkları Türkiye'ye getirilecek. Yurtsever bilim adamları nükleer enerji santrallerinin maliyetinin faydasından daha çok olduğunu söylüyor." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili müfettişlerce hazırlanan bazı raporlar olduğunu ifade eden Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ulaştırılan bu raporlarda kooperatiflerin durumuna ilişin tespitlerin bulunduğunu söyledi.

Orhan Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerin 17 bölgede bin 600 şubesi, 1 milyon 100 binin üzerinde üyesi, 25 milyar liralık finansı, 15 şirket, 3 vakıf ve 8 bin 300 çalışanıyla çok büyük bir kurum olduğunu belirtti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olduğunu anımsatan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Kooperatifler Birliği uzun süredir rutin denetim mekanizmalarından uzaklaşmıştır. Bakanlık 20 yıldır kooperatifleri denetlemiyor. Sadece şikayet olduğunda bakanlık devreye giriyor. Finans olarak da Ziraat Bankası ve Hazinenin kredileri olmasa kooperatifler bitik duruma düşecekler. Kağıt üzerinde devam eden bir ekonomi, personeli ve üst kurumu besleyen bir düzen var. Elde edilen gelir üzerinden çiftçiye bir şey verilmiyor. Şirketlerden oluşan holdinge dönüşmüşler. Bu düzende çiftçinin hiçbir yetkisi yok."

Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçiye verilen kredi faiz oranının da çok yüksek olduğunu ve çiftçinin borcunu ödeyemeyecek duruma geldiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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