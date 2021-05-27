CHP'li Sarıbal: "Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır" - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır"

27.05.2021 12:45
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te partisinden bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye'de tarımsal kuraklığa neden olduğunu vurguladı.

Türkiye nüfusunun 2050'de 105 milyon olacağının öngörüldüğünü dile getiren Sarıbal, bugün 90 milyon vatandaşın gıda egemenliği ve gıda güvenliğinin ithalata, yabancı şirketlere bağlı hale geldiğini öne sürdü. Sarıbal, "Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın tedbir almaması sonucu, yaşanılan kuraklığın etkisinin daha büyük olduğunu savunan Sarıbal, dünyada artık temel stratejik sektörler içinde gıda, su ve enerji yönetiminin önemli olduğunu söyledi.

Sarıbal, 1 Ekim-30 Nisan arasında kuraklığın net rakamlarla ortaya çıktığını belirterek, İç Anadolu'nun yüzde 20,3, Güneydoğu Anadolu'nun yüzde 46, Akdeniz Bölgesi'nin yüzde 31, Doğu Anadolu'nun yüzde 27,5, Karadeniz Bölgesi'nin yüzde 7,6 az yağış aldığını ifade etti.

Yanlış tarım politikaları uygulandığını savunan Sarıbal, "Türkiye'de bölgelere göre, iklime göre, üretim desenine göre yağmur yağarsa üretim var, yağmazsa yok. Bu gerçeklik 50 yıl önce de böyleydi bugün de böyle. Ne yazık ki iktidarlar sadece kar getiren sektörlere yatırım yaparken tarımsal sulamaya, tarıma yeterli kaynak ayrılmadığı için geldiğimiz nokta karanlık ve acı." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, partisinden bazı milletvekilleriyle Türkiye'nin bazı bölgelerini gezdiklerini belirterek, kuraklığın buğday, mısır, mercimek üretimini, hayvancılığı etkilediğini gördüklerini vurguladı.

Bu nedenle gıda fiyatlarının artacağını öne süren Sarıbal, çiftçilerin tarımsal sulama yapılabilecek yerlerde elektrik borçlarının durdurulmasını ve faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesini, sulanabilen ve sulanamayan yerlerde dekar başına 200 ila 400 lira arasında destekleme yapılmasını, bütün borçların 1 yıl faizsiz ötelenmesini ve uzun vadeli olarak yapılandırılmasını istediğini, ikinci ürün olarak ekilecek ürünlere tohum, ilaç, gübre ve mazot desteğinin sağlanmasını talep ettiğini söyledi.

Sarıbal, afetlere karşı çiftçinin ürününün de güvence altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Türkiye artık tarımda ve gıdada neredeyse dışarıya bağlı konumdadır' - Son Dakika


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