CHP'li Sarıbal: "Üretici belgesi olanlar çay hasadı için gelmeli" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Üretici belgesi olanlar çay hasadı için gelmeli"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çay hasadı için ziraat odasının üretici belgesi verdiği çiftçiler hemen gelmeli. Şansımız şu, iklim soğuk gittiği için çay hasadı 10-12 gecikecek.

CHP'li Sarıbal:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çay hasadı için ziraat odasının üretici belgesi verdiği çiftçiler hemen gelmeli. Şansımız şu, iklim soğuk gittiği için çay hasadı 10-12 gecikecek. Bunu fırsat edinebiliriz." dedi.

Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile parti genel merkezinde çay üreticilerinin sorunlarını içeren bir basın açıklaması yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar üzerine çay üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Rize'ye gittiklerini belirten Sarıbal, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odasının yönetimi ile görüştüklerini ve bir fabrikayı gezdiklerini anlattı.

Sarıbal, dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Kişi başına 3,5 kilo kuru çay tüketiyoruz. Bizim için bir alışkanlık ve geleneksel yapıya dönüştü. Çay 83 milyon için çok önemli içecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl çay üretiminde dünyada 5. sırada olduğuna işaret eden Sarıbal, "Ama Endonezya geldi bizi geçti ve 6. sırada düştük. Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu olmak üzere 5 ilimizde yılda ortalama 1,5 milyon ton yaş çay üretiliyor." diye konuştu.

Sarıbal, son birkaç yıldır 18-19 bin ton çay ithalatının yapıldığını dile getirdi.

Koronavirüsün çay hasadına etkileri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının çay üretimine etkilerini de aktaran Sarıbal, çay hasadında koordinasyonsuzluk yaşandığını savundu.

Çay hasadı için başka illerde olanlara 30 Nisan'a kadar illerine gelmesi için izin verildiğini anımsatan Sarıbal, 22 Mart'ta bu kararın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği söyledi.

Sarıbal, o tarihe kadar gelenlerin geldiğini ancak tüm üreticilerin gelemediğinin altını çizerek, "Ziraat odasının üretici belgesi verdiği çiftçiler gelmeli hemen. Şansımız şu, iklim soğuk gittiği için çay hasadı 10-12 gecikecek. Bunu fırsat edinebiliriz." dedi.

Bu yıl Gürcistan'dan gelecek 20-30 bin çay hasatçısının koronavirüs salgını nedeniyle gelmeyeceğini belirten Sarıbal, bununla ilgili bir kısım ihtiyacın yakın illerden karşılanacağını belirtti.

Sarıbal, çay hasatçısının sağlanması için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün (İŞKUR) bu süreçte iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Gürcistan'dan gelenlerin ürünün fabrikalara taşınmasında da aktif rol oynadığına dikkati çeken Sarıbal, bunun da şu anda önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Çayı taşıyan kamyoncuların da çok ciddi sorunları olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Bütün yıl 90-100 günlük çalıştıkları ile yaşıyorlar. Korona sürecinde bir değişiklik bekliyorlar. Mazot desteği ve 100 gün değil de 150-160 gün çalışmak istiyorlar." diye konuştu.

"Çay taban fiyatı prim dahil 4,5 lira olmalı"

Orhan Sarıbal, bu süreçte çay bahçelerinde budama, gübrelemenin yapılamadığını hatırlatarak, "Bunlar yapılamamış verim düşüklüğünü öngörebiliriz. İşçi maliyetleri çok yüksek olacak. Asıl konu uygulanacak olan taban fiyatı ve prim desteği. Ortalama prim dahil 4,5 lira/1 kilogram yaş çay fiyat talebi var." ifadesini kullandı.

Kota, kontenjan ve randevu sisteminin bu sene tamamen kaldırılmasını talep eden Sarıbal, hasat sürecinin uzatılmasının önemine değindi. Sarıbal, fire oranının da kaldırılmasını istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun da hasat ve ürünlerin fabrikaya taşınmasında sorunların yaşandığına işaret etti.

Koordinasyon bozukluğu olduğunu ileri süren Aygun, "Çaydaki taban fiyatının açıklanması çok önem arz ediyor." yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Çay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:36 Kaynak: AA


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