CHP'li Sarıbal:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uygulanan politikaların "tarımı ve çiftçiliği yerle bir ettiğini" öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en yüksek fiyat artışının görüldüğü ilk 20 ürünün 14'ünün tarladan toplanan tarım ürünleri olduğunu belirtti.

Kış mevsimine dayalı olarak seralarda yetişen ürünlerdeki fiyat artışını kısmen anlayabildiğini ancak ıspanağı, patatesi anlayamadığını ifade eden Sarıbal, tarımda, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir modelin, politikanın uygulandığını savundu. Sarıbal, "Uygulanan politikalar tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmektedir." dedi.

Mardin'de, 1500 elektrik abonesinin, tarım sulaması amaçlı kullandığı elektrik borçlarını ödeyemediği için yaklaşık 45 köyde elektriğin kesildiğini dile getiren Sarıbal, "Tarım, bir milli üretim biçimidir. Bir tohumu, ağacı, bitkiyi, fideyi toprağa ektiğiniz andan itibaren o artık milli bir servettir. Hiçbir gerekçeyle, elektrik ve su gibi kaynaklar kesilmemeli." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, 2019 yılında da AK Parti'nin iktidarda olduğu diğer yıllardaki gibi tarım alanlarının küçüldüğünü söyledi.

Bazı tarım ürünlerdeki ithalat rakamlarını paylaşan Sarıbal, "Bütünüyle baktığımızda, AKP iktidarı korkunç bir tarım politikası uyguluyor. İthalatçı olarak uyguluyor ve ülkeyi sürekli üretimden uzaklaştırıyor. Maliyetler sürekli artıyor ve sürekli bir çöküş var. Derhal ithalatı kısan, ithalata giden paranın bir kısmını çiftçisine destek olarak ödeyen, köyde yaşamı tekrar destekleyen bir modellemeye ihtiyaç var." diye konuştu.