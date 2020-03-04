CHP'li Sarıbal: "Uygulanan politikalar, tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmekte" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Uygulanan politikalar, tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmekte' - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Uygulanan politikalar, tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmekte"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uygulanan politikaların "tarımı ve çiftçiliği yerle bir ettiğini" öne sürdü.

CHP'li Sarıbal:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uygulanan politikaların "tarımı ve çiftçiliği yerle bir ettiğini" öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en yüksek fiyat artışının görüldüğü ilk 20 ürünün 14'ünün tarladan toplanan tarım ürünleri olduğunu belirtti.

Kış mevsimine dayalı olarak seralarda yetişen ürünlerdeki fiyat artışını kısmen anlayabildiğini ancak ıspanağı, patatesi anlayamadığını ifade eden Sarıbal, tarımda, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir modelin, politikanın uygulandığını savundu. Sarıbal, "Uygulanan politikalar tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmektedir." dedi.

Mardin'de, 1500 elektrik abonesinin, tarım sulaması amaçlı kullandığı elektrik borçlarını ödeyemediği için yaklaşık 45 köyde elektriğin kesildiğini dile getiren Sarıbal, "Tarım, bir milli üretim biçimidir. Bir tohumu, ağacı, bitkiyi, fideyi toprağa ektiğiniz andan itibaren o artık milli bir servettir. Hiçbir gerekçeyle, elektrik ve su gibi kaynaklar kesilmemeli." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, 2019 yılında da AK Parti'nin iktidarda olduğu diğer yıllardaki gibi tarım alanlarının küçüldüğünü söyledi.

Bazı tarım ürünlerdeki ithalat rakamlarını paylaşan Sarıbal, "Bütünüyle baktığımızda, AKP iktidarı korkunç bir tarım politikası uyguluyor. İthalatçı olarak uyguluyor ve ülkeyi sürekli üretimden uzaklaştırıyor. Maliyetler sürekli artıyor ve sürekli bir çöküş var. Derhal ithalatı kısan, ithalata giden paranın bir kısmını çiftçisine destek olarak ödeyen, köyde yaşamı tekrar destekleyen bir modellemeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir
CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlik oluştu

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Sarıbal: "Uygulanan politikalar, tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmekte" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]