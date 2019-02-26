CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi Başkan Adaylığı Reddedildi
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.
Cumhuriyet Halk Partisi
'nin (CHP
) Bodrum
Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan
'ın adaylığı Muğla
İl Seçim Kurulunca reddedildi.
Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Karar, ilgililere tebliğ edildi.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, AA muhabirine, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi.
Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:38 Kaynak: AA
CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
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