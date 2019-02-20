CHP'li Seçer'den Kocamaz Paylaşımı

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Şarkıcı Leman Sam, Sahnesinde Kendisine Eşlik Eden Köpeğin Zehirlendiğini Öğrenince Sitem Etti

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti