Son Dakika Haberleri: CHP'li Seçer'den Kocamaz Paylaşımı

CHP'li Seçer'den Kocamaz Paylaşımı

1 saat önce

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evrakı YSK'ya geç verildiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın yaşadığı olayın üzüntü verici olduğunu kaydetti.

CHP'li Seçer'den Kocamaz Paylaşımı, System.String[]
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evrakı YSK'ya geç verildiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın yaşadığı olayın üzüntü verici olduğunu kaydetti. Seçer, "Seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi nedeniyle adaylığının riske girmesini, resmi Twitter hesabından değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden görüşünü paylaşan Seçer, şunları kaydetti:

"Siyaseten rakibim, hayatın doğal akışı içinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın dün yaşadığı olay bir siyasetçi için üzüntü verici, ancak siyaseten üzerinde çok önemle durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen 'komplo' ve 'kumpas' iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum." - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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