CHP'li Serdar Sandal: "Kadınlar Yönetimde Söz Sahibi Olacak"

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın gülen yüzü kadınlar yönetimde söz sahibi olacak" dedi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın gülen yüzü kadınlar yönetimde söz sahibi olacak" dedi.



Bayraklı'nın geleceğini çizecek özel projeleriyle, Bayraklılı vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirileceğini dile getiren CHP'nin Bayraklı adayı Serdar Sandal, belediye meclisi üyeliği aday listesinde ilk iki sırayı kadınlara ayırırken, ilk 10 sırada 6 kadın adaya özel olarak yer verdiğini vurguladı. Sandal,"Kadınlar bu kenti değiştirecek" diye konuştu.



Ege'nin incisi İzmir'in yükselen kenti Bayraklı'da, kurulduğu günden bugüne oldukça faydalı çalışmalar yapıldığını söyleyen Sandal, "Bu bayrak yarışında bugüne kadar yapılan iyi işlerin devamının yanında, farklı bir bakış açısıyla kentimize yeni bir çehre kazandıracağız. Bu değişimde en önemli gücümüz kadınlar olacak. Gülen bir kent için Bayraklı'ya kadın eli değecek. Kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasal alanda kadının ağırlığının hissedildiği, görünürlüğünün yüksek olduğu bir Bayraklı kurulacak" ifadelerini kullandı.



Bayraklı'da kadına yönelik projelerin göreve gelindikten sonra yapılacaklar listesinde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Sandal, "Kentimizin kadınları yalnız kalmayacak. El emeklerini değerlendirecekleri kooperatifler kurulacak. Kadınlar eğitimler alabilecek, ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandırmak için mikro kredilerle desteklenecek. Pazarlama teknikleriyle yeni pazarlara ulaşmaları sağlanacak. Böylece sosyal güvenceleri arttırılacak, ekonomileri güçlendirilecek" şeklinde konuştu. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti